Konzert Ungehörte Klänge im Hohlen Fels

Schelklingen / ben

Ungehörte Klänge werden am Samstag von 18 Uhr an im Hohlen Fels zu hören sein. Die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen lädt dort zu einem Konzert mit neuartigen Instrumenten ein. Dazu zählen eine Harfe aus Stein, Stein-Gongs und ein Stein-Vibraphon. Gebaut hat die Instrumente der in Ehingen aufgewachsene Jazzmusiker und Komponist Wolfgang Lackerschmid. Musikschulleiter Tim Beck, der Lackerschmid persönlich kennt, hat sie bei ihm in Augsburg abgeholt. Das Besondere an Lackerschmids Stein-Vibraphon: „Die Steine sind tonal gestimmt“, berichtet Beck. Dadurch seien ganz besondere Klänge möglich. Spielen wird das Stein-Vibraphon im Hohlen Fels übrigens eine renommierte junge Percussionistin: Die 1990 in Laupheim geborene Jessica Porter hat ihr Masterstudium an der Musikhochschule Stuttgart mit Bestnote abgeschlossen und ist mittlerweile Gast nationaler und internationaler Festivals. Außerdem ist ein weiteres selten gehörtes Instrument am Samstag im Hohlen Fels zu hören: Dorothea Federle spielt unter anderem die Improvisation „Gedanken gezwitschert“ auf einer Flöte, die aus dem Knochen eines Schwans geschnitzt ist. Die Flöte ist dem Instrument nachgebaut, das vor rund 40 000 Jahren von den damals lebenden Menschen benutzt wurde und im nahen Geißenklösterle gefunden wurde. Auch eine Komposition von Wolfgang Lackerschmid namens „Steinklang“ ist zu hören. Norbert Jud hat sie mit dem Schlagzeugtrio der Musikschule eingeübt. Auch Lehrer der Musikschule und Musikschulleiter Tim Beck sind zu hören, Beck spielt etwa eine afrikanische Trommel, die Djembe. Zudem tritt der Chor „Drei Generationen“ der Musikschule auf – Kinder, Eltern und Großeltern singen dabei zusammen. „Das Konzert ist eine Würdigung für das Weltkulturerbe Hohler Fels“, sagt Musikschulleiter Beck.

Info Das Konzert im Hohlen Fels beginnt am Samstag, 29. September, um 18 Uhr. Eintritt 18 Euro, Familienkarte 40 Euro (für Schüler und Musikschüler 10 bzw. 20 Euro). Warme Kleidung und feste Schuhe sind wichtig. Sitzgelegenheit mitbringen. Bild und Tonaufnahmen sind nicht erlaubt.