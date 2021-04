Schwer verletzt wurde der 27-jährige Fahrer eines VW bei einem Unfall am Montag in Schlechtenfeld. Laut Polizei war er gegen 22 Uhr in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und fuhr gegen ein Gebäude, eine Hauswand. Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, ein Test bestätigte den...