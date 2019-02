Fasnet Umzug und Schauspiel in Allmendingen

Allmendingen / jb

Vergangenheit trifft auf Zukunft: Am Samstag, 2. März, findet in Allmendingen der Kinderumzug statt. Außerdem ist das Schauspiel zu sehen, das an die Geschichte der Narrenzunft erinnert. Beginn des Schauspiels ist um 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Der so genannte Kesslerschirm nimmt Bezug auf ein historisch belegtes Ereignis: Im Jahr 1495 erhielt Georg Freyberg von Neu­steußlingen von Kaiser Maximilian I. als Lehen den sogenannten Kesslerschirm. Die Herren von Freyberg waren damit Schutzherrn der „Zigeuner“ – und auch ihre Richter. Im Anschluss an das Schauspiel setzt sich der Kinderumzug in Bewegung. Er führt bis zur Turn- und Festhalle, wo dann Kinderfasnet gefeiert wird.

Bereits von 11 Uhr an verkauft die Narrenzunft Zigeunergruppe im Bürgerhaus selbstgemachtes Gulasch und Fasnetsküchle.