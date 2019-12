Je länger man das Auge über den Stoppelacker schweifen lässt, desto mehr offenbart sich das Ausmaß der Sauerei: Fetzen und größere Teile von blauen Plastiksäcken ziehen sich über das gesamte Feld, dazwischen liegen Kabelstücke, leere Erdnussdosen, Stücke von Tetrapacks und Chipstüten, Hartplastikteile von Autos und beschichtete Pressspanplatten – Recycling­abfälle und im letzten Fall sogar Sondermüll, der mit einem Entsorgungsnachweis für gefährliche Abfälle entsorgt werden müsste. Hier wurden sie zusammen mit großen Mengen an gehäckseltem Gehölzschnitt auf dem Acker ausgebracht.

Wie der Müll auf das Feld oberhalb des Ehinger Ortsteils Berkach kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Fest steht allerdings: Es ist kein Einzelfall. In direkter Nachbarschaft folgt ein Stoppelfeld mit Holzhäckseln und Abfällen. Bereits einige Tage zuvor hatten Spaziergänger zwischen Ehingen und Heufelden großflächig verteilten Plastikmüll auf einem Acker festgestellt. Sie meldeten ihren Fund. Bevor die Behörden tätig werden konnten, wurde das Feld umgepflügt, der Müll damit vergraben. Er war augenscheinlich gezielt und systematisch auf den Äckern ausgebracht worden. In der Folge ging am Montag, 25. November, eine Anzeige bei der Polizei ein.

Orangefarbener Fendt gesichtet

Mehreren Zeugen zufolge sei ein orangefarbener Fendt-Schlepper mit grünem Anhänger „den ganzen Nachmittag über“ zwischen dem Recyclinghof der Firma Braig in Berkach und dem freien Feld hin und her gefahren – „nonstop“, sagt einer der Beobachter. Nachdem am Folgetag, dem vergangenen Freitag, auf den beiden eingangs erwähnten Flurstücken mit Müll durchsetztes Grüngut gefunden wurde, kamen Ermittler der Polizei vor Ort – und kurz darauf auch ein Mitarbeiter der Firma Braig samt orangefarbenem Schlepper, der in einiger Entfernung damit begann, den Müll einzusammeln. Dabei wurde er von Redakteuren der SÜDWEST PRESSE beobachtet und fotografiert. Die Sammelaktion wurde am Samstag bereits am frühen Morgen mit zusätzlichem Personal fortgesetzt. Auch von dieser Aktion liegen der Redaktion Fotos vor. Am Samstagabend war der Großteil des Mülls auf den Äckern beseitigt. Zahlreiche kleinere Stücke wie Kronkorken oder Plastikscheiben und -fetzen sind jedoch noch mehrere Tage später in regelmäßigen Abständen zu erkennen.

Telefonisch auf die Müllsammelaktion durch seine Mitarbeiter angesprochen, sagte Geschäftsführer Karl-Eberhard Braig am Montag, er wisse nichts Genaues – machte allerdings widersprüchliche Angaben. Zunächst sagte er, ein Kunde habe ihn beauftragt. Das komme immer wieder vor: „Wir werden öfter zu Einsätzen nach Unfällen oder Ähnlichem gerufen.“ Mehr könne er dazu nicht sagen. Aus Datenschutzgründen. Auf Nachhaken gab der 56-Jährige an, nicht zu wissen, um was es gegangen sei – und ob überhaupt Mitarbeiter von ihm vor Ort gewesen seien. „Ich kann dazu nichts sagen“, betonte er mehrfach. Was vor Ort passiert sei? „Ich weiß es nicht.“ „Wir haben 140 Mitarbeiter“, sagte Braig. „Ich weiß nicht, was jeder von ihnen in jeder Sekunde macht.“

Ordnungswidrigkeit oder Straftat?

Dass der aufgesammelte Müll aus seinem eigenen Betrieb stammt, kann er sich „beim besten Willen nicht vorstellen“. Als einer der wichtigsten Müllentsorger des Landkreises gehört Braig jedoch zu den wenigen, die über Zugriff auf derart große Mengen Müll verschiedener Art verfügen. Haben Braigs Mitarbeiter den Müll auf die Felder gebracht? Warum ist das Grüngut so stark mit anderen Müllarten durchsetzt? Warum waren seine Mitarbeiter und seine Maschinen vergangene Woche vor Ort, um den Müll aufzusammeln? Woher stammt der Müll? Wo ist der Müll jetzt? Fragen dazu, auch schriftlich gestellte, ließ der Unternehmer unbeantwortet. Das Polizeipräsidium Ulm bestätigt auf Anfrage das Vorliegen einer Anzeige und daraus resultierende Ermittlungen „gegen einen 56-jährigen Mann aus dem Raum Ehingen“. Im Raum stehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Welche Strafen aus einer solchen Tat resultieren könnten, kann Pressesprecher Joachim Scholz auf Anfrage nicht sagen: „Ob es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat handelt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen“, sagt der Polizeisprecher. Derzeit werde geprüft, auf Basis welcher Rechtsgrundlage der Fall zu bewerten sei. Fest stehe aber bereits jetzt: Sollte es zu einer Geldstrafe kommen, dürfte diese hoch ausfallen.

Erhebliche ökologische Folgen

„Das sind Dinge, die in Jahrzehnten nicht vergehen“, sagt Ulrike Gläser, die Leiterin des Fachdiensts Abfallwirtschaft beim Landratsamt im Alb-Donau-Kreis, als sie von unserer Redaktion Fotos von den vermüllten Äckern vorgelegt bekommt. Die ökologischen Folgen der Ausbringung und insbesondere des Unterpflügens sind nach ihrer Einschätzung erheblich. Durch Kunststoffe im Erdreich könne Mikroplastik in Gewässer und Grundwasser gelangen. Und mehr noch: Die Kabelstücke, die ebenfalls unter das Grüngut gemischt wurden, könnten Schwermetalle enthalten. „Da ist eine Gesundheitsgefahr aus meiner Sicht schon gegeben.“