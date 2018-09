Umfrage Umfrage zum SWP-Forum in Ehingen

Ehingen / Jana Zahner

Einen tieferen Einblick in die Kommunalpolitik haben rund zwei Dutzend Zuhörer am Dienstagabend beim SWP-Forum mit dem OB-Kandidaten Alexander Baumann in der Ehinger Lindenhalle erhalten. Dabei haben sie einige Fragen gestellt. Auch einen Ausblick auf geplante Projekte gab Baumann. Die Besucher erzählen, was sie von dem Abend für sich mitnehmen.

Jutta Uhl, CDU-Stadträtin, geht mit gutem Gefühl nach Hause: „Ich nehme mit, dass wir in einer ganz tolle Stadt leben, in der ganz viel gut funktioniert. Und dass es jetzt für mich ganz wichtig ist, dass am Sonntag viele zum Wählen gehen und Dankeschön sagen für das Erreichte.“

Anton Meßmer, Rentner aus Ehingen, fand die Diskussion informativ: „Ich bin zwar ein alteingesessener Ehinger Bürger, aber gewusst habe ich auch nicht alles. Ich komme nicht oft auf das Rathaus, da ich Rentner bin und dort selten etwas brauche. Mit Ehingen bin ich zufrieden.“

Ulrich Zimmermann, Inhaber der Berg Brauerei, meint: „Ich nehme mit, dass wir einen guten Oberbürgermeister haben. Durch die Form, in der das heute Abend gemacht wurde, waren viele Inhalte und Dinge hörbar, die man sonst als Bürger gar nicht hört. Man weiß, dass man am Sonntag zur Wahl gehen will und die Wahlpflicht gerne wahrnimmt.“