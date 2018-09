Übung Übung In der Fabrikstraße brennt ein Zimmer

Übung In der Fabrikstraße brennt ein Zimmer

Schmiechen / Lothar Sobkowiak

Pünktlich um 19 Uhr hat die Sirene am Rathaus die Freiwillige Feuerwehr Schmiechen zum Übungsort in die Fabrikstraße geschickt. Übungsannahme war ein Zimmerbrand, ausgelöst durch Schweißerarbeiten im ehemaligen Landwirtschaftsgebäude des früheren Ortsvorstehers Schmötzer. Es hatte sich Rauch entwickelt, vier bewusstlose Personen sollten sich im Haus aufhalten. Die Wehr war mit rund 30 Männern und drei Fahrzeugen angerückt. Mit dabei war auch das Löschgruppenfahrzeug LF 8/6, das laut Kommandant Kurt Meixner „Esele“ genannt wird, weil das Martinshorn „iah-iah“ von sich gibt.Weil das Löschwasser wegen Bauarbeiten bei der Firma Held nicht aus der Schmiech geholt werden konnte und der Hydrant in der Fabrikstraße nicht genügend Wasser lieferte, musste eine zusätzliche Schlauchleitung gelegt werden. Letztlich wurden die vier Jungs gerettet, genauso wie eine weitere Person, die unerwartet im Gebäude angetroffen wurde. Die Helfer mussten dazu unter Atemschutz eingreifen.

Kommandant Meixner verzeichnete unter Aufsicht von Gesamtkommandant Alexander Högerle einen guten Erfolg für die Übung.