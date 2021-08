Übung an den Rottenacker Seen

Mit 40 Einsatzkräften haben die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm sowie die Feuerwehren aus Rottenacker, Munderkingen und Erbach am Samstag die Suche mit Vermissten am Wasser geübt. Was die Aufgabe der Hunde ist.