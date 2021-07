Überflutete Straßen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume – auch im Raum Ehingen und in weiteren Teilen des Alb-Donau-Kreises kämpfte die Feuerwehr gegen die Folgen der Gewitter an. Geräte, Sandsäcke und Pumpen waren im Dauereinsatz. Alleine in den Monaten Juni und Juli waren die Abteilungen der Ehinger Feuerwehr an rund 140 Orten im Stadtgebiet tätig, um Unwetterschäden zu beseitigen, berichtet die Stadtverwaltung.

