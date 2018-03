Palliativmedizin Wissen, was der Patient möchte

Wissen, was der Patient möchte

Ehingen / RENATE EMMENLAUER

Mit dem Formular „Notfallplanung für Palliativpatienten“ will die Hospizgruppe Ehingen die Würde und den Willen von Schwerstkranken bei der Versorgung noch mehr in den Fokus rücken.

Die Ökumenische Hospizgruppe Ehingen hat sich mit dem Projekt „Gut leben im Alter“ zum Ziel gesetzt, ältere und vor allem schwerstkranke Menschen zu begleiten sowie Vorsorge für Krisensituationen zu treffen. Unter diesem Aspekt möchten die Einsatzleiterin Ute Häußler und ihre Stellvertreterin Gabi Zügn einen „Notfallplan“ etablieren (die SÜDWEST PRESSE hat berichtet). Dieser wurde von der Tropenklinik Tübingen als Pilotprojekt entwickelt und ist von der Bezirksärztekammer Südwürttemberg bereits abgesegnet. „Wir sehen den Notfallplan als unentbehrliche Ergänzung zur Patientenverfügung an“, sagt Ute Häußler. Grundlage sei, dass Würde und Wille des Patienten stets im Mittelpunkt des Handelns aller Beteiligten stehen, ergänzt Gabi Zügn. Ein würdevoller Umgang mit Sterbenden und das Recht ihrer Selbstbestimmung sei elementare Basis der Hospizarbeit.

Konkrete Diagnosen

Das Notfallplan-Formular benennt konkret Diagnosen und Grunderkrankung, Ansprechpartner wie Angehörige, den Hausarzt und ob eine Patientenverfügung oder eine Vorsorgevollmacht vorhanden ist. Zudem vom Patient gewünschte medizinische Maßnahmen wie Reanimation, Intubation, Transfusion, Spezialdiagnostik oder auch künstliche Ernährung. Ausgefüllt wird zudem eine mit dem Hausarzt oder der Klinik vereinbarte Bedarfsmedikation zur Verabreichung von Medikamenten bei Schmerzen und anderen Symptomen. Festgehalten wird ferner, ob der Patient die Einweisung ins Krankenhaus wünscht und ob eine Symptomkontrolle vorrangig daheim oder im Pflegeheim erfolgen soll. Auch, ob sich lediglich bei Erfolglosigkeit eine Einweisung in ein Krankenhaus zur Palliativbehandlung anschließt.

Bei Bedarf soll der kassenärztliche Notdienst oder Notarzt hinzugezogen werden, die unter palliativ-medizinischen Gesichtspunkten handeln. Angekreuzt werden kann, ob der Patient bei der nächsten lebensbedrohlichen Verschlechterung versterben darf. Unterschrieben wird der „Notfallplan“ vom Patienten oder dessen Bevollmächtigtem, dem Hausarzt und gegebenenfalls einer Pflegefachkraft, bei der Bedarfsmedikation eventuell die Klinik.

Wertvolle Ergänzung

Unlängst wurde der Notfallplan bei einem „Runden Tisch“ den örtlichen ambulanten Diensten, Vertretern von Pflegeheimen, Rettungsteams und Hausärzten vorgestellt. Am Freitag trafen sich Ute Häußler und Gabi Zügn mit Notarzt Dr. Rupert Rödl und Thorsten Trapp, dem Leiter der DRK Rettungswache Ehingen. Beide begrüßten den Notfallplan als wertvolle Ergänzung, da oft keine Patientenverfügung vorliege, und wenn, diese oft unklar definiert sei. „Mit den Informationen auf dem Formular können wir als Rettungsteam sehr gut arbeiten. Das bringt uns die nötige Sicherheit, was der Patient möchte“, betont Dr. Rupert Rödl. Der Rettungswachenleiter ergänzt: „Wenn wir keine expliziten Anweisungen über die Wünsche der Patienten haben, müssen wir immer den Notarzt dazu holen. Der muss den Patient ins Krankenhaus einweisen. Jetzt haben nicht nur wir vom Rettungsdienst notwendige Informationen, sondern auch die Pflegekräfte.“ Nach den Worten von Rupert Rödl verfüge einer der hauptamtlichen Notärzte über eine Zusatzqualifikation in der Palliativmedizin. Eine enge Zusammenarbeit erfolge auch mit dem Palliativteam für ambulante Versorgung aus Biberach, da dieses im 24-Stunden-Dienst erreichbar sei.

Info Nähere Informationen zum „Notfallplan“ gibt es bei der Hospizgruppe Ehingen, Telefon (07391) 754176.