Vortrag Über Sinn und Zweck der EU

„Zerfällt das Europäische Haus? – Konstruktionsfehler der Europäischen Union“, so lautet der Vortrag der Politikwissenschaftlerin und Soziologin Dagmar Neubert-Wirtz am kommenden Donnerstag, 17. Mai, im Franziskanerkloster in Ehingen. Die Veranstaltung ist eine Fortsetzung, beginnt um 19.30 Uhr und wird von der Volkshochschule Ehingen organisiert. Diese schreibt in der Mitteilung zur Veranstaltung, dass Europa von einer Krise in die nächste stolpere: „Griechenland, Brexit, Jugendarbeitslosigkeit, Rechtspopulismus, Flüchtlingsquote, und, und, und.“

Am Donnerstag geht es um die Konstruktionsfehler der Gemeinschaft, um die Abwägung nationaler und europäischer Interessen und um die Ziele, den Daseinszweck der EU neu zu formulieren, wie es in der Mitteilung weiter heißt. „Wie könnte es in Zukunft weitergehen mit der Europäischen Einigung?“, das ist eine der Fragen, mit der sich Dagmar Neubert-Wirtz beschäftigen wird. Sie war 15 Jahre lang für die Öffentlichkeitsarbeit des Bundestags tätig.

