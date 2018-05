Biografie Über das Wirken einer adeligen Äbtissin

Urspring / INGEBORG BURKHARDT

Über Heinrich Bebel und Johannes Stöffler aus Justingen sei schon viel geschrieben worden, meint Diplom-Archivarin Ursula Erdt. Deshalb hat die 53-Jährige, die auch Geschichte studiert hat, nach Neuem gesucht, und war dabei in den Akten über das Bendiktinerinnen-Kloster Urspring bei Schelklingen auf den Namen der Äbtissin Gertrud Schenk von Castell (1636 bis 1709) gestoßen. Das Ergebnis ihrer Forschungen über das segensreiche Wirken der adeligen Ordensfrau hat Erdt in einem Aufsatz festgehalten. Die Biographie erschien jetzt mit weiteren Porträts im 25. Band „Lebensbilder aus Baden-Württemberg“ (siehe Infokasten). Im 22. Band wurde bereits Erdts Aufsatz über die Erbacher Baronin Anna von Baumgarten veröffentlicht.

Menschen aus der Region

Lebensbilder von Menschen aus der Region sind ein Faible von Erdt, die seit 1997 in den Archiven in Berghülen und Heroldstatt tätig war, seither auch das Archiv der Stadt Erbach verwaltet und seit 2003 halbtags im Zweckverband der Archive Blaubeuren, Schelklingen, Allmendingen, Munderkingen arbeitet. Nun widmete sie sich in ihrer Freizeit der Äbtissin Gertrud Schenk von Castell. Im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart fand Erdt Dokumente über die Leiterin des Stifts adeliger Frauen in Urspring. Demnach wurde die spätere Ordensfrau irgendwann zwischen 1636 und 1637 auf dem Stammschloss der Schenken von Castell geboren und auf den Namen Maria Susanna getauft. Das Schloss bei Tägerwilen im Schweizer Kanton Thurgau wurde von ihrem Vater Ulrich Christoph geführt. „Ihre Mutter war Maria Cleophe, eine geborene von Wolfurth.“ Maria Susanna, die elf Geschwister hatte, wurde für den geistlichen Stand bestimmt, berichtet Erdt. Als 14-Jährige sei sie mit zwei Schwestern ins Kloster Urspring gebracht worden. Zwei Jahre nach Ende des Dreißigjährigen Kriegs hätten die Ordensfrauen in dem Konvent in Armut gelebt. Da seien die 300 Gulden als Aussteuer der Novizinnen ein Segen gewesen.

Als die Äbtissin Gertrud Schenk von Castell, wie sie als Ordensfrau hieß, im 71. Lebensjahr in den Ruhestand trat, habe sie ein gut bestelltes Haus übergeben. In den 44 Jahren Amtszeit sei das von der Stadt Schelklingen 1127 gegründete Stift der adligen Frauen, das 1346 an die Herzöge von Österreich übergegangen sei, aufgeblüht. Mit Beginn der vorderösterreichischen Ära seien die Novizinnen aus dem Niederadel der Umgebung in den Orden eingetreten und hätten als Aussteuer auch Grundstücke mitgebracht.

Laut einer Niederschrift über die Amtsniederlegung der Äbtissin 1707 haben deren Vorgesetzte ihr bescheinigt, dass sie „den Gottesdienst vermehrt, die klösterliche Disziplin erhalten, die Reform eingeführt und durch eigenes Beispiel fortgeführt“ habe. Auch habe sie die zeitlichen Güter, Renten und Einkünfte in unglaublicher Weise vermehrt und dadurch im Kloster einen unsterblichen Namen erworben. Die Zahl von Bauernlehen sei auf 63 gestiegen. Sie habe eine Kapelle bauen lassen, das örtliche Handwerk gefördert und mit dem Kloster Zwiefalten eine Gebetsbruderschaft gegründet. 97 Jahre nach ihrem Tod 1709 wurde das Kloster im Zuge der Säkularisation aufgehoben. „Das Wirken ihrer Familie geriet mit Ausnahme ihres Urgroßneffen, des Malefizschenken Franz Ludwig in Oberdischingen (1736-1821), in Vergessenheit“, schreibt Erdt. Mit ihrem Artikel hat sie „die Schenks von Castell“ wieder ins Licht gerückt.