Selbsthilfegruppe Über das Lösen von Knoten

Gemeinsam mit der Pastoralreferentin Ulrike Krezdorn hat die Ehinger Gruppe der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ am vergangenen Dienstag in der Ehinger Liebfrauenkirche die Maiandacht gefeiert und dabei auch die eigene Erkrankung reflektiert. Als roter Faden diente das Bildnis und die Geschichte der Maria-Knotenlöserin, teilt die Leiterin der Selbsthilfegruppe, Marika Stiehle, mit.

Maria Knotenlöserin ist ein Gnadenbild in der katholischen Wallfahrtskirche St. Peter am Perlach in Augsburg. Es zeigt die auf einer Mondsichel stehende Madonna, wie sie Knoten in einem langen weißen Band löst und zugleich mit dem Fuß auf den Kopf einer verknoteten Schlange als Symbol für den Teufel tritt.

Krezdorn verteilte als Impuls Schnüre an die Frauen, die während der Andacht Bibeltexte lasen. Die acht Knoten darin standen symbolisch für die Themen Unverständnis, Flucht nach Ägypten, Verlust, Schmerz und Kreuzweg, Tod, Trauer, Abschied sowie die Frage „Gibt es in unserem Leben einen weiteren Knoten, den wir hinzufügen können?“. „Die Marienlieder, die Gebete und der Impuls mit Maria der Knotenlöserin ließ uns entspannt und gestärkt den Heimweg antreten“, schreibt Marika Stiehle.