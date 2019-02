Rottenacker / Rainer Schäffold

Anstoßen zum Finale, heißt es am Rosenmontag, 4. März, im kleinen Saal der Turn- und Festhalle in Rottenacker. Finale deshalb, weil der neunte auch der letzte Rosenmontagsball sein wird, den der Verein für „Brauchtum in eiserm Rottenacker“ – kurz Bier e.V. – auf die Beine stellt.

Den Organisatoren wird’s zuviel, das ist der Grund für das Ende des Balls. Das Vereinsteam – dazu zählen Achim Walter, Michael Striebel, Matthias Beck, Stefan von Sybel, Markus Gemmi, Uwe Brucker, Julian Braungardt, Thomas Saum, Stephan Grötzinger und Simon Schacher – hätten jetzt eine Lebensphase erreicht, in der mehr und mehr Familiengründung, Hausbau oder berufliche Verpflichtungen in den Vordergrund rückten. Außerdem sei der Aufwand ziemlich groß, und die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen sei auch nicht in Frage gekommen. „Wir wollten die Gruppe nicht vergrößern“, sagt Vorsitzender Achim Walter.

Das mit dem großen Aufwand glaubt schnell, wer die Bilder von früheren Bällen sieht. Extravagante Dekorationen, etwa ein großer Leuchter, Grabsteine, Särge und diverse Vampire beim Thema „Vambiernacht“ vor zwei Jahren, künden von viel Arbeit. Die beginne schon im Herbst mit dem Ideen sammeln und erreiche kurz vor der Fasnet ihren Höhepunkt.

Große Halle wär’ zu groß

Freilich hätten sich die Mühen gelohnt: Immer besser sei der Ball angekommen, immer mehr Besucher in den kleinen Saal geströmt. Rund 250 Menschen kämen zum Programm, später seien’s um die 300. In die große Halle ausweichen wollten die Organisatoren nicht, weil die Atmosphäre darunter gelitten hätte, sagen sie.

Zur guten Stimmung hat das Programm beigetragen. Seit Jahren sind’s die selben Akteure, etwa die „Golden Boys“ – Männer, die einen Tanz vorführen, oder das Gesangsduo Andreas Danner und Frank Schiek. Dabei sei „alles handgemacht“, so habe man stets eine eigene Tuschkapelle gestellt. Die Mitglieder des Orga-Teams sind dabei multifunktional im Einsatz, das heißt, alle machen viele Dinge im Verlauf des Abends.

Begonnen hat alles im Jahr 2011, als die Gruppe junger Männer, alle um die 20, erstmals einen Rosenmontagsball veranstaltet hat. „Wir haben den Bedarf erkannt, weil es keinen Ball mehr gab“, erklärt Michael Striebel, Vize-Vorsitzender des Vereins. „Wir hatten einfach Bock drauf“.

Was dann vor acht Jahren mit einer 70er-Party im kleinen Saal der Halle angefangen hatte, hat sich in den folgenden Jahren stetig weiterentwickelt. „Die Sache ist immer größer geworden“, erinnert sich Achim Walter. 2014 kam dann erstmals ein Programm dazu, danach haben die Jungs den Verein „B.i.e.R.“ gegründet. Dies sei aus organisatorischen Gründen notwendig geworden.

Der Vereinsname sei nicht unbedingt dem gleichnamigen Getränk nachempfunden, obwohl die Ähnlichkeit nicht ganz unbeabsichtigt gewesen sein dürfte. „Der Name ist so prägnant, jeder kennt ihn“, sagen die Mitglieder.

Verein soll weiterbestehen

Er soll auch nicht in Vergessenheit geraten: Der Verein soll auch ohne Rosenmontagsball weiterbestehen. Beim Weihnachtsmarkt, am Elfmeterturnier oder beim Vereinsschießen sei man weiter dabei. „Wir werden versuchen, uns weiter am Vereinsleben zu beteiligen“, sagte Walter. Für den „Abschluss-Ball“ am Montag haben sich die Macher das Motto „Best of“ ausgesucht – mit der Deko aller vergangenen Bälle. „In jeder Ecke steht irgendwas von früher.“ Ihr Wunsch: „Eine tolle Party und ein schöner Abschluss“.