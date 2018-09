Baubeschluss Turnhalle Rißtissen wird saniert und erweitert

Rißtissen / Stefan Bentele

„Das ist ein Vorentwurf, es ist noch nichts in Beton gegossen“, sagte Stadtbaumeister Andreas Erwerle gestern in der Sitzung im Gemeinderat Ehingen, als die Beratung auf die Schul- und Vereinshalle Rißtissen kam. Wie berichtet, soll diese in zwei Bauabschnitten saniert und erweitert werden, was voraussichtlich 3,6 Millionen Euro kosten wird. Die Mittel dazu werden in den Haushalten 2019/2020 bereitgestellt. Der Gemeinderat stimmte dem Baubeschluss geschlossen zu. Die Stadt hat zudem einen Förderantrag in Höhe von 1,9 Millionen Euro gestellt.

OB Alexander Baumann hatte das Vorhaben wenige Tage vor der Wahl des künftigen Oberbürgermeisters auf seiner „Dialog-Tour“ in Rißtissen angekündigt – und damals Ortsvorsteher Markus Stirmlinger die Pläne überreicht. Stirmlinger, gestern ebenfalls in der Sitzung anwesend, sagte nach der Abstimmung: „Vielen Dank. Ich freue mich sehr, Rißtissen freut sich sehr.“

Zuvor hatte Erwerle die Pläne erläutert, erklärt, dass der vorgebrachte Wunsch nach einem Trennvorhang noch geprüft werden müsse, auch mit Blick auf die Statik. Sollte das möglich sein, stiegen die Kosten. Diskutiert wurde auch über die Küche und den damit verbundenen Brandschutz. Laut Stadtverwaltung wird eine Durchreiche von der Küche in die Halle, etwa für Feste, aus Gründen des Brandschutzes nicht möglich sein. Stadtrat Georg Schreiber (SPD) mahnte zwei Mal an, dass er solch eine Durchreiche für sinnvoll erachte, bekam aber in beiden Fällen eine Absage, einmal von Erwerle, einmal von Baumann, beide verwiesen auf Vorschriften zum Brandschutz. Anregungen aus dem Gremium, auch Abstellräume für Getränke vorzusehen, wies der OB zurück. „Es ist eine Schul- und Vereinssporthalle. Punkt.“ Man müsse schon den kommunalen Auftrag im Hinterkopf behalten, für alles andere gebe es Dienstleister, etwa Restaurants.

Räte werben um Zustimmung

Thomas Schreiner (CDU) aus Rißtissen nannte das Vorhaben in der Beratung ein „tolles Bohai, eine tolle Geste“ und bat vor der Abstimmung um Zustimmung aller Stadträte, auch weil Wünsche der Vereine umgesetzt werden und TSV und Musikverein in die weitere Planung einbezogen seien. Hubert Dangelmaier (Grüne), ebenfalls aus Rißtissen, tat es Schreiner gleich: „Es ist mittlerweile wirklich notwendig.“