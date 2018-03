Hauptversammlung Turner suchen Trainer für mehrere Gruppen

Sporthalle wird zum Abenteuerspielplatz

Seit 2012 können sich die Munderkinger Kinder in den Osterferien auf ein besonderes Event freuen. Diesmal verwandelt der VfL die neue Sporthalle in einen

riesigen Abenteuerspielplatz – und zwar von Donners­tag, 5. April, bis Samstag, 7. April, jeweils von 13.30 Uhr bis 17 Uhr. Sämtliche Geräte werden in der Halle in interessanten Kombinationen aufgebaut. Toll sei es, den Kindern beim Spielen zuzusehen, hieß es in der Versammlung. Keinen Streit oder Gerangel an den Geräten. Jeder warte bis er dran kommt. Alle Kinder ab drei Jahren dürfen dort unter Aufsicht von Helfern klettern, balancieren, rutschen und mehr.