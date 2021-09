Aufatmen beim TSV Rißtissen: Seine Nachfolge sei geregelt, verkündete Jörg Spaniel in der Jahreshauptversammlung am Donnerstag in der Römerhalle. Roland Gerhardt übernimmt die Führung. Der 52-Jährige, nach eigenen Angaben seit seinem sechsten Lebensjahr Vereinsmitglied, viele Jahre Fußballer...