Vereine TSV Ingstetten wird von Dreigestirn geführt

Ingstetten / LOTHAR SOBKOWIAK

Zahlreiche Vereinsmitglieder des TSV Ingstetten waren am vergangenen Samstag zur Jahreshauptversammlung gekommen.

Von einem erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern berichtete Sarah Gaus, eine der drei Vorsitzenden des TSV Ingstetten, in der Jahreshauptversammlung. Aktuell gehören 407 Mitglieder dem Sportverein an – bei 420 Einwohnern in Ingstetten. Dies sei vor allem der Jugendarbeit zu verdanken. Sie lobte den hohen Anspruch der Übungsleiterinnen an sich selbst und den Einsatz bei der Pflege des Winterspielplatzes. Stolz sei sie über die „lückenlose Betreuung der Kinder und Erwachsenen im Verein“.

Dominik Blankenhorn berichtete über die Fußballer mit der ersten Mannschaft in der Kreisliga A und der Reserve. In der Hinrunde 2017/18 lägen die Teams im Tabellenmittelfeld. Die Jugendmannschaften von der A- bis zur E-Jugend spielen zusammen mit Schelklingen und Schmiechen; die F-Jugend und Bambini mit dem FC Schmiechtal – insgesamt mit erfreulichen Ergebnissen.

Die Frauen der Abteilung Turnen werden von Sonja Gaus therapeutisch betreut, weitere Trainerinnen sind Lacy Necker und Tanja Schön für die Zumba-Gruppe. Laut Bericht von Fabian Maier spielen zwei Herrenmannschaften Tennis, die Herren 1 in einem Sechser- und die Herren 2 im Vierer-Team. Die Damen stellten keine Mannschaft, die Spielerinnen wollten sich anderweitig orientieren , hieß es.

Bei den Kindern spielerisch

Bei den Kinderturnern gab es zunächst drei Guppen, die später um weitere zwei auf fünf aufgestockt wurden, berichtete Kathrin Unmuth. Dort gehe es spielerisch zu, der Sport werde auch durch gemeinsames Singen begleitet.

Thomas Kley, weiteres Mitglied im Vorstandsteam, veranschaulichte mit Bildern die Renovierungsarbeiten an der Halle und die Pflege der Sportanlagen, das Frühlingsfest, die Alteisensammlung, den Einsatz bei der Theatersaison und auch eine Schießsport-Veranstaltung mit dem SSV Hütten. Peter Gaus berichtete über einen guten Gewinn und ein weiter ordentliches Vereinsvermögen. Bei der Entlastung lobte Ortsvorsteher-Stellvertreter Max Bloching die gute Zusammenarbeit im Verein. Vereine seien wichtig, denn ohne Verein sei eine Kommune tot.

Unmuth im Ausschuss

Einstimmig wurde Hannes Unmuth neu in den erweiterten Ausschuss gewählt. Für 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit wurde Tobias Blankenhorn geehrt; er ist seit 2010 einer der drei Vorsitzenden. Sarah Gaus überreichte ihm Urkunde, Wertgutschein und eine Flasche Wein. In Abwesenheit wurden Julia Simmendinger, Theresia Bechler und Jasmin Hack mit Geschenken aus der Führung verabschiedet.

Vorsitzender Michael Blankenhorn vom FC Schelklingen-Alb, dem gemeinsamen Fußballverein des TSV mit der SG Justingen, dankte für die finanzielle Unterstützung des TSV und die gute Zusammenarbeit. Vorsitzende Gaus lobte Jessica Gaus für die Gestaltung des Banners zum 60-jährigen Bestehen des Vereins.

Fußball-WM live

In diesem Jahr sind beim TSV Ingstetten eine Übertragung der Fußball-WM auf Großleinwand sowie weitere Feste geplant, kündigte Sarah Gaus in ihrem Ausblick zum Ende an.