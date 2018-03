Vereine TSV Allmendingen

Allmendingen / Renate Emmenlauer

Beim TSV Allmendingen ist alles im grünen Bereich, alle Ämter im Vorstand und Ausschuss sowie in den Abteilungen sind besetzt. Einzig die Zahl der Mitglieder hat sich von 943 auf 935 reduziert. Was für TSV-Chef Claus Dietz kein Grund zur Beunruhigung ist, sondern eine „normale Fluktuation“, zumal dem Verein auch viele ältere Mitglieder angehören.

Dietz kam auf das 110-jährige Bestehen des Breitensportvereins vor zwei Jahren mit kleinen Jubiläumsveranstaltungen zu sprechen. Der Vorsitzende erinnerte auch an die umfangreichen Festivitäten zu „100 Jahre TSV Allmendingen“, über die noch CDs zu haben sind. Im nächsten Jahr steht wieder ein Jubiläum an: 100 Jahre Fußballabteilung.

Dietz bedauerte, man habe die „Ballschule“ der Fußballer wegen zu geringer Resonanz absetzen müssen. In den Blick nahm er bauliche Projekte für die Zukunft: Geplant sind ein Mini-Fußballfeld und ein Bolzplatz beim Tennisareal. Der Fitnessraum im TSV-Heim ist renoviert worden. Und auch der „Schäferwagen“ wurde für Campingfreizeiten gerichtet.

Der Abteilung Turnen gehören die meisten Mitglieder im TSV an. Die Abteilung ist gut aufgestellt, einige Übungsleiter mehr wären wünschenswert. 16 Gruppen sind aktiv. Im Blick haben die Turner die Vereinsmeisterschaft im April. Die Abteilung Tennis hat vergangenes Jahr das 40-jährige Bestehen gefeiert, zudem ein Trainingscamp am Gardasee und einiges mehr abgehalten. Erfolgreich waren der Bücherflohmarkt und die Kooperation mit der Schule. Am 28. April ist Saisonauftakt mit dem Bändelesturnier. Für 2018 sind drei Herren-Teams, zwei Juniorenmannschaften, ein gemischtes und ein Hobby/Mixed-Team gemeldet.

Sieben Trainer betreuen die Fußballjugend mit 55 Mädchen und Jungs. In der laufenden Saison sind Mannschaften von den Bambini bis zur A-Jugend gemeldet. Die aktiven Fußballer wollen sich in der Kreisliga B weiter nach oben kämpfen. Aktuell steht das Team mit vier Punkten Abstand zur Tabellenspitze auf Platz fünf. Die Fußball-AH hat 35 Aktive. Man trifft sich jeden Dienstag zum Training. Hinzu kommen zahlreiche kameradschaftliche Aktivitäten. Der Lauftreff bietet auch in diesem Jahr Nordic-Walking. Beginn ist am Samstag nach Ostern. Sechs Teilnehmer haben das Deutsche Sportabzeichen abgelegt.