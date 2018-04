Mitgliederversammlung TSG Rottenacker zieht Sommerfest vor

Rottenacker / Dietmar Burgmaier

Die TSG Rottenacker zieht ihr Sommerfest vom 22. Juli auf das Wochenende 16. und 17. Juni vor. Dies wurde in der Mitgliederversammlung des Sportvereins am Samstag bekanntgegeben. In diesem Rahmen werde auch das neue Kleinspielfeld eingeweiht. Zum „normalen“ Fußballjugendturnier soll es ein Inklusions- und ein Elfmeterturnier geben. Ein Sponsorenlauf soll die Kosten des neuen Soccercourts zum Teil wieder einbringen.

Vorsitzender Markus Stoll berichtete über soziale und gesellige Aktivitäten im vergangenen Jahr: Dazu gehören die Alteisensammlung, die Putzete und auch die Metzelsuppe. Der Internet-Auftritt der TSG mit ihren rund 800 Mitgliedern und mehreren Abteilungen soll weiterentwickelt werden. Die Sanierung und Renovierung des Sportheims wurde im vergangenen Jahr in Angriff genommen; ein Sanierungsplan für dieses Jahr soll erstellt werden. Anfang des Jahres wurde im Sportheim eingebrochen, an den Türen entstand ein Sachschaden von fast 1000 Euro.

„Die Heizung im Sportheim hat den Geist aufgegeben“, sagte Stoll weiter, „das hat auch ein paar tausend Euro gekostet.“ Er hofft auch viele helfende Hände am kommenden Wochenende: Beim neuen Kleinspielfeld sollen Pflastersteine verlegt werden.

Erleichtert ist der Vorsitzende über die gerichtliche Einigung mit dem ehemaligen Kassierer: Dieser zahlt 72 500 Euro in die Vereinskasse zurück. Dieses Geld hatte er offenbar veruntreut. Nach der zivilrechtlichen Einigung steht nun ein Strafprozess aus.

Vermögen und Verbindlichkeiten

Kassiererin Uschi Thomas bilanzierte Einnahmen in Höhe von 82 190 Euro, darunter fallen 23 000 Euro Mitgliedsbeiträge und 7800 Euro Sportheim-Pacht. Die Ausgaben belaufen sich auf 76 900 Euro, darunter 25 200 Euro für den neuen Soccercourt. Die TSG verfügt somit über einen Jahresüberschuss von 5322 Euro; die Rückzahlung des früheren Kassierers ist noch nicht eingerechnet, weil sie aufs laufende Jahr fällt. Der Verein hat ein Vermögen von mehreren 10 000 Euro; jedoch ist noch ein Darlehen in gleicher Höhe zurückzuzahlen.

Fußball-Spielleiter Michael Striebel legte den Abteilungsbericht ab. Mit dem vierten Platz der Aktiven zeigte er sich zufrieden; hatten die Verantwortlichen doch eigentlich damit gerechnet, gegen den Abstieg zu spielen. Die zweite Mannschaft litt in dieser Saison allerdings unter Spielermangel, inzwischen hat sich die Personalsituation der „Zweiten“ entspannt. Im Jugendbereich feierten die A- und D-Jugend Erfolge; diese spielen in Gemeinschaft mit Dettingen und Ehingen-Süd. Jugendtrainer sind noch gesucht. Die AH nahm am „Sauerkrautcup“ teil. Die Fußballabteilung ist stolz darauf, das Liebherr-Konzern-Turnier im Juli ausgetragen zu haben. 40 Teams aus ganz Deutschland nahmen daran teil.

35 Lehrer in der Skiabteilung

Die Skiabteilung feierte ihr 35-jähriges Bestehen, berichtet Ute Gerner. Vor der Saison veranstaltete die Abteilung Nordic-Walking- und Inline-Kurse; außerdem gab es ein Sportcamp für 60 Kinder. Die Skikurse seien gut besucht, Probleme gebe es hingegen bei Tagesausfahrten. Die TSG verfügt über 35 Ski- und Snowboard-Lehrer. Rudolf Stoll nannte für die Tennisabteilung 113 Mitglieder, fünf Teams bestreiten Verbandsspiele. Am Maifeiertag ist Platzeröffnung.

Die erste Tischtennis-Mannschaft ist abgestiegen berichtete Alexander Bäuerle und lobte die Trainingsbetreuung von Alfred Ludwig. Die Turner legten mangels Abteilungsführung keinen Bericht vor. Seit Ingrid Zimmer ausgeschieden ist, konnte kein Nachfolger gefunden werden. Eine vorübergehend amtierende kommissarische Leitung konnte nicht weiterverpflichtet werden.

Bürgermeister Karl Hauler lobte das gemeinsame Vorgehen von Gemeinde und Sportverein beim Kleinspielfeld: „Gemeinsam haben wird es hingebracht“, sagte der Schultes.

Wiedergewählt wurden der Vorsitzende Markus Stoll, die Kassiererin Ursula Thomas, die Beisitzerin Heidi Rieger und der Kassenprüfer Dario Jonas. Ralf Ruoß scheidet als Kassenprüfer aus; neu in dieses Amt gewählt wurde Matthias Beck. Noch gesucht wird ein Gesamtjugendleiter.