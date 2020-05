Die Fußballer der TSG Ehingen sind auf der Suche nach einem Trainer fündig geworden: Mit Udo Rampelt kehrt ein „alter Bekannter“ an die TSG-Außenlinie zurück. Dies teilte Fußball-Abteilungsleiter Michael Schleicher am Freitagabend mit. Rampelts Co-Trainer wird Tom Breymaier, der bislang die B-Junioren der TSG trainiert hat. Rampelt war bereits von 2015 bis 2017 TSG-Trainer und hat damals die Mannschaft zurück in die Landesliga geführt.