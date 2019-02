Baustelle Ortsdurchfahrt Trotz Sperrung fahren viele durch Schmiechen

Schmiechen / Von Bernhard Raidt

Obwohl die Ortsdurchfahrt in Schmiechen wegen des Ausbaus gesperrt ist, fahren viele unbefugt durch.

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Schmiechen sind momentan wegen des Frosts eingestellt. Wer nun aber denkt, die abgesperrte Straße durch den Ort schlummere still vor sich hin, täuscht sich. Zahlreiche Autofahrer nutzen den kürzesten Weg ins Schmiechtal und wieder zurück – obwohl die Straße klar als Baustelle gekennzeichnet und mit Schildern und Barken gesperrt ist. „Es gibt da nichts, was es nicht gibt“, sagt Ortsvorsteherin Kerstin Scheible. Sogar Lastwagen sind beobachtet worden, wie sie durch die Baustelle fahren.

Die Aufrufe helfen nicht

Schelklingens Bauamtsleiter Markus Schmid beobachtet ebenfalls, dass die Strecke trotz Sperrung rege benutzt wird. Auch Anwohner melden sich bei ihm. Aufrufe im Stadtboten, die Schmiechener Ortsdurchfahrt zu meiden und Umleitungen zu nutzen, haben bislang wenig gebracht. Zwar kontrolliert dem Vernehmen nach auch die Polizei gelegentlich, aber auch das hält die Fahrer nicht davon ab, die Strecke zu nutzen.

Dabei ist die Fahrt über die Schmiechener Hauptverkehrsachse derzeit alles andere als ein Vergnügen. Der Asphaltbelag fehlt im Bereich des ersten Bauabschnitts, Regen, Schnee und die vielen Autos haben tiefe Löcher und Rillen hinterlassen. Wer die Route derzeit nutzt, braucht fast ein geländegängiges Vehikel – oder er riskiert sonst vielleicht sogar Schäden an seinem Fahrzeug. Auch Bauamtsleiter Schmid sind die riesigen Schlaglöcher in der Straße nicht verborgen geblieben.

Aufschottern für die Anwohner

Sobald das Wetter etwas milder werde, werde er sie mit Kies füllen lassen, sagt Schmid. Aber das dringend notwendige Aufschottern sei nicht für diejenigen gedacht, die die Straße trotz des Verbots befahren. „Mir geht es um die Anwohner. Die sollen problemlos zu ihren Häusern gelangen“, sagt Schmid. Auch vor einem Fahren auf den Gehwegen schreckten Autofahrer in Schmiechen nicht zurück. Ein zusätzliches Problem für die Anwohner, weil die Autos den Schnee so festdrückten, dass die Gehwege kaum noch zu räumen waren. Schmid berichtet, dass er deshalb Barken auf den Gehwegen hat aufstellen lassen, damit dort nicht auch noch gefahren wird.

An den Schildern vorbei

Jetzt hoffen die Verantwortlichen auf mildes Wetter, damit die Arbeiten fortgesetzt werden können. Ob dann aber die Sperrung besser beachtet wird, ist fraglich. Denn Bauarbeiter hätten ihr erzählt, dass manche Autofahrer sogar die Verbotsschilder umstellen, um ungerührt durch aktive Baustellen brettern zu können, berichtet Ortsvorsteherin Scheible.

