Das neue Ehinger Entsorgungszentrum soll nach Berkach kommen – aber an einen Standort, der in erster Linie von der Bundesstraße aus befahren wird. Das berichtete Landrat Heiner Scheffold am Montag in der Sitzung des Kreistags-Ausschusses für Technik und Umwelt.

Vorausgegangen waren Proteste von ...