Hauptversammlung Trommgesellenzunft richtet Museum ein

Munderkingen / INGEBORG BURKHARDT

Das unvergesslich schöne Narrentreffen 2017 der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte aus der Landschaft Donau konnte die Schatzmeisterin der 700 Mitglieder zählenden Munderkinger Trommgesellenzunft, Heide Biermann, kostendeckend abschließen. Beim Zunftball 2018 haben sich neues Konzept sowie neue Licht- und Soundtechnik in der Donauhalle bewährt. Der Narrenrat möchte die Arbeiten rund um die Fasnet auf mehrere Schultern verteilen und mit Narrenrätin Waltraud Prill an der Spitze ist die Zukunft des Grempelesmarkts gesichert. Das alles waren Themen in der Hauptversammlung am Freitag im „Rössle“.

Sperrstunde nicht mehr bis vier

Fest steht schon, dass am Glombigen Donnschtig die Donauhalle wieder geschlossen bleibt und dafür zum „Maschgera Gau“ in der Innenstadt außer den Lokalen wieder der „Eventroom“ neben dem Bahnhof und das Narrenstüble an der Mühlstraße geöffnet haben. Allerdings werde die Sperrstunde nicht mehr bis vier Uhr verlängert. Um drei Uhr soll Schluss sein, weil es dieses Jahr „am Glombigen einige Probleme gegeben hat“, wie Zunftmeister Ralf Lindner erklärte. Die Entscheidung sei mit dem Ordnungsamt und der Polizei getroffen worden.

Lindner, der sich über das Engagement der jungen Aktiven lobend äußerte, kündigte an, dass eine Art Museum in der zweiten Etage des Zunfthauses beschlossene Sache sei. Die Zunft wolle dort Dokumente, Plakate und Häser aus ihrem Magazin zeigen und somit das Vereinsheim für Besucher attraktiver gestalten.

Neu im Veranstaltungskalender seien ein Fasnetslieder-Singen mit musikalischer Begleitung von Martin Spranz im Café Knebel sowie auf Vorschlag der „Originellen Gruppe XXL“ ein Flohmarkt für Häser. Am 10. Februar 2019 geht es zum Landschaftstreffen Oberschwaben-Allgäu, außerdem nach Offenburg zum Großen Narrentreffen.

Der stellvertretende Bürgermeister Waldemar Schalt sagte: „Die Fasnet in unserer Stadt ist einzigartig. hat lange Tradition und ist ein wichtiges Kulturgut.“

Ludwig Walter wurde für seine langjährige Tätigkeit als Versteigerer beim Grempelesmarkt und als Zunftarchivar mit dem Großen Narrenorden ausgezeichnet. Den Narrenorden erhielt die für die Ballveranstaltungen zuständige Narrenrätin Carmen Klein. Ein Hexenbild bekam Albert Merkle, der seit mehr als zwei Jahrzehnten Narrenunterricht für Kinder und Senioren gibt. Waltraud und Harry Wenk, die sich nach 20 Jahren als Grempelesmarkt-Organisatoren zur Ruhe setzen, wurden samt Team zum Frühstück eingeladen. Tini Hoheisl, Sabine Miebes, Stefan Bloching und Luise Lohner, die nicht anwesend waren, bekommen den Narrenorden für langjährige Aktivität nachgereicht.

Am Samstag brachte Zunftmeister Lindner Thea Bertsche ein kleines Bild, das Künstler Hans-Jürgen Knupfer gemalt hatte. Damit würdigte er die 50-jährige Aktivität Bertsches als Oberhaupt der Originellen Gruppe Falch/Bertsche.