Ehingen Trommelnd zum runden Geburtstag gratuliert

Ehingen / CHRISTINA KIRSCH

„Trommeln macht nicht nur Spaß, sondern auch schlau“, bemerkte Otto Klösel bei seiner Trommel-Performance anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Ehinger Kinderschutzbunds. Der Verein feierte seinen runden Geburtstag im Festsaal der Grundschule im Alten Konvikt mit einem Trommelzauber für Kinder. Auch viele Erwachsene setzten sich an eine der 80 Djembe, die Klösel im Raum verteilt hatte. Die Teilnehmer fanden durch Nachsprechen in einen Rhythmus und trommelten zu dem beinahe magischen Spruch „ich bin klasse, du bist klasse, wir sind klasse“. Wenn etwas gut funktionierte, begann der Trommelapplaus leise und schwoll dann ohrenbetäubend an. Mit einem Trick stoppte Klösel den Trommelapplaus wieder. Denn zum Schluss mussten alle die Hände an die Stirn legen und grinsen. Nach dem Workshop bot der Kinderschutzbund am Tag der offenen Türe noch Bastel- und Mitmachangebote an, so dass die Kinder einen vergnüglichen Vormittag erleben konnten.