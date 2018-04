Gemeinderat Treppe an der Schule wird saniert

Griesingen / Renate Emmenlauer

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Sanierung der Eingangstreppe an der Grundschule beschlossen, zudem wird ein Multispielgerät für den Kindergarten bezuschusst. Dabei lagen für die Sanierung der Treppe zwei stark unterschiedliche Angebote vor: Eine Firma hielt eine Komplettsanierung mit einem neuen, zur vorderen Mauer hin überdeckenden Granitbelag für notwendig, um so den Putz vor etwaigem Oberflächenwasser zu schützen. Dafür wurden – ohne Putz und ohne Montage fürs Geländer – Kosten von rund 12 000 Euro genannt. Auch Bürgermeister Oliver Klumpp bewertet die Mauer als einen sehr unschönen Anblick, zumal auch der Außenputz an mehreren Stellen abblättere, doch er sieht in der Lösung des Steinmetzbetriebs Mast aus Rißtissen die weit wirtschaftlichere Variante: Mast will den noch gut erhaltenen Granitbelag belassen und auch das Geländer nicht abmontieren, sondern die bislang nur verputzte und gestrichene Mauer mit Granit bestücken. „Samt aller Arbeiten zur Abdichtung der Fugen kostet das komplett nur 2167 Euro“, informierte der Bürgermeister. Das Gremium sprach sich einstimmig für die Firma Mast aus. Sehr zur Freude von Klumpp, da im laufenden Haushalt für die Schule nur 8000 Euro eingestellt sind und auch die Eingangstüre einen neuen Anstrich benötigt. Letzteren sieht Klumpp im Zuge der Treppensanierung in den Sommerferien vor.

Die katholische Kirchengemeinde St. Leodegar will für den Kindergarten ein Außenspielgerät anschaffen. Die Kosten werden auf 5355 Euro plus Aufbaukosten von bis zu 1700 Euro beziffert. Gemäß dem Kindergartenvertrag liegt der Kostenanteil der Gemeinde bei 85 Prozent. Das Multifunktionsspielgerät ist für die Kleinkindgruppe im oberen Bereich des Gartens neben der Nestschaukel geplant, was die Attraktivität des Spielangebots für die unter Dreijährigen erhöhen soll. Ein Haushaltsausgaberest von 13 500 Euro ist laut Klumpp gebildet, wobei aber noch 6000 Euro für Pflegemaßnahmen aus dem Vorjahr abgerechnet werden müssen. Auch diesem Antrag stimmten die Ratsmitglieder geschlossen zu.