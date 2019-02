Infrastruktur Treppe an der Liebfrauenkirche wird saniert

Ehingen / sab

Die Sanierung der Treppenanlage an der Liebfrauenkirche kommt. Die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik des Ehinger Gemeinderats haben gestern dem Vorschlag der Stadtverwaltung zugestimmt. Dieser sieht in funktionaler und gestalterischer Hinsicht eine Orientierung am Bestand vor. Wie Stadtbaumeister Andreas Erwerle in der Sitzung sagte, nehme man nach Möglichkeiten minimale Eingriffe vor, größere Arbeiten finden im mittleren und unteren Bereich statt. Die Sanierung verlaufe im Grunde aber so, dass der „alte Duktus“ erhalten bleibe.

Auf mehrere Grünflächen entlang der Treppe verzichtet das Stadtbauamt im Entwurf wegen Aufwands und Lage. Hubert Dangelmaier (Grüne) fragte, wie hoch der Aufwand hierfür und wie viel Fläche notwendig gewesen wäre. Schließlich sei eine Begrünung der Stadt prinzipiell wünschenswert. Erwerle entgegnete, dass mehrere Grünbereiche die Treppe verschmälert hätte, außerdem sehe man ja eine Pflanzung von Spalierbäumen vor.

Umsetzung abgestimmt

Katrin Brotbeck (CDU) wollte wissen, ob die Sanierung der Treppe mit dem Bauherren in der Nachbarschaft – dort entstehen Wohnhäuser – abgestimmt sei. Erwerle bestätigte das, die Sanierung der Treppenanlage werde erst angegangen, sobald die Bauten fortgeschritten seien.

Peter Lutz (Freie) fragte, wie die Pflanzen gepflegt und versorgt werden sollen inmitten dieses versiegelten Bereichs. Erwerle antwortete, so wie alle anderen Pflanzen im Stadtgebiet auch: Mit Bauhofmitarbeitern. Die Stadtverwaltung will auch auf die Anwohner zugehen und ausloten, ob die in die Pflege miteingebunden werden können, weil die auch vom Grün profitierten.

Fragen zu den Kosten

Alfred Kloker (CDU) meldete sich zu Wort und wandte sich an Dangelmaier mit den Worten, dass Grün im Stadtbild ja schön und recht sei, doch an dieser Stelle sei das nun mal viel zu steil und sollte das mit den Spalierbäumen klappen, sei das allemal genug. Bei Erwerle erkundigte er sich, ob die 150 000 Euro, die zur Finanzierung im Haushalt 2019 eingestellt sind, genügen. Erwerle antwortete, dass die Kosten erst nach einer Ausschreibung endgültig feststünden. Er geht davon aus, dass die Summe ausreicht. Ergänzend sieht die Verwaltung gemäß Vorlage ferner eine Verfügungsermächtigung von 100 000 Euro vor.