Kultur Traumhafte Musikreise durch die Genres

Ehrungen beim Weihnachtskonzert des MV Dächingen

Hubert Stoll als Vertreter des Kreisblasmusikverbands schwärmte in seinem Grußwort im Rahmen der Ehrungen: „Ihr präsentiert uns einen tollen musikalischen Blumenstrauß, der so bunt wie der Sommer ist. Und dies auf hohem Niveau.“ Sein Lob an Dirigent Hans-Gerd Burr: „Du hast einen perfekten Mittelweg zwischen anspruchsvoller konzertanter Musik und Unterhaltungsmelodien gewählt, die einem richtig Spaß machen.“ Hubert Stoll zeichnete Hans-Gerd Burr für 30 Jahre als Dirigent, davon fünf Jahre beim MV Dächingen, mit der Dirigentennadel in Gold und einem Ehrenbrief aus. Mit Ehrennadeln in Gold samt Urkunde für 30 Jahre aktive Tätigkeit beim MV Dächingen wurden Bernhard Majer und Norbert Springer geehrt. Für 30 aktive Musikerjahre gewürdigt werden sollte auch Annette Springer, die allerdings erkrankt war. Eine Ehrung für zehn Jahre Musizieren wurde Sandra Bausch zuteil. Musikerchef Armin Huber bedachte alle Geehrten noch mit persönlichen Worten und Präsenten. Weil Dirigent Hans-Gerd Burr einen weiten Anreiseweg hat und dennoch bei den meisten Veranstaltungen des Musikverein Dächingen dabei ist, erhielt dieser einen Gutschein für fünf Übernachtungen im örtlichen Gasthof „Krone“ samt Essensgutscheinen. re