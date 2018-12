Nachruf Trauer um Max Grab

Munderkingen / Andreas Hacker

In Munderkingen und Umgebung trauern viele Menschen um Max Grab. Der frühere Bauunternehmer ist am Donnerstag im Alter von 89 Jahren gestorben.

Max Grab hatte das Munderkinger Bauunternehmen 44 Jahre lang als Inhaber und Geschäftsführer geleitet und im Jahr 2000 dann an Angelika und Herbert Laux übergeben. Er war Mitbegründer des Transportbetonwerks Munderkingen und der im Sommer 2015 dann eingestellten Firma Formbeton in Dietenheim. Bei der Bauinnung Ulm-Biberach hatte sich Max Grab viele Jahre im Gesellenprüfungsausschuss engagiert; außerdem war er als erstes Innungsmitglied im April 2012 mit dem diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet worden. Die Handwerkskammer Ulm hat dann vor einem Jahr mit einer Ehrenurkunde an den 65. Jahrestag der 1952 in Biberach abgelegten Meisterprüfung im Maurer-Handwerk erinnert.

Über sein berufliches Wirken hinaus war Max Grab auch in vielen Munderkinger Vereinen engagiert gewesen. Beim Liederkranz war Max Grab Mitglied seit 1947; er hat den Verein zwölf Jahre lang als Vorsitzender geführt und hat weitere vier Jahre im Ausschuss mitgearbeitet; der Liederkranz hat ihn für seine Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Auch bei der Kolpingfamilie ist Max Grab seit mehr als 70 Jahren Mitglied gewesen, bei den Munderkinger Schützen, die ihn zum Ehrenmitglied ernannt hatten, war er als Gründungsmitglied genauso von Anfang an dabei wie bei den VfL-Abteilungen Eisstockschützen und Tennis.

Für immer verbunden sein wird der Name Max Grab mit dem Kinderkarussell, das beim Munderkinger Brunnenfest und beim Kathreinermarkt fester Bestandteil ist. Es war seine Idee, dieses inzwischen in den Besitz der Stadt übergegangene Karussell zu bauen.

Das Requiem für Max Grab mit anschließender Beerdigung ist am Freitag, 28. Dezember, um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche in Munderkingen.