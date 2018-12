Weihnachtsgedanken 2018 Trauen wir der Kraft dieses Blickes!

Das Foto zeigt das Gemälde des niederländischen Malers Matthias Stomer, Die Anbetung der Hirten, aus dem frühen 17. Jahrhundert. Jesus Christus strahlt Licht und damit Hoffnung in eine in Dunkelheit gehüllte Welt. © Foto: Pfarramt

Pfarrer Harald Gehrig schreibt über die Dunkelheit in der Welt und das Licht, das mit Jesus Christus in dieselbige kommt. © Foto: Stefan Bentele

Ehingen / Harald Gehrig

Liebe Leserinnen und Leser, das diesjährige Weihnachtbild zeigt die Anbetung der Hirten des niederländischen Malers Matthias Stomer. Voller Ehrfurcht nähern sich die Hirten dem Kind. Aus der Nacht heraus treten sie in den Stall und werden vom Licht, das von ihm ausgeht, beglänzt. Maria und die Hirten sind fasziniert und zugleich erfüllt von dem Wunder, das sich in Jesus Christus zeigt. Sie spüren, dass sich mit der Ankunft des Gottessohnes Entscheidendes verändert hat. Das Dunkle, das sie umgibt, wird erhellt durch die Gegenwart des Kindes in der Krippe.

Wir feiern in diesen Tagen die Geburt Christi nicht als ein Ereignis der Vergangenheit, sondern als ein aktuelles Geschehen. Wir feiern die Geburt Jesu Christi im Jahre 2018. Und wenn wir uns umschauen, dann stellen der wir fest, dass es auch heute viel Dunkles in der Welt gibt: Die schrecklichen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die nie enden wollenden Kriege auf unserer Erde, die verbreitete Armut unter den Völkern, die Angst vor Terror und Gewalt, die zunehmende Vereinsamung unter Menschen, die Sorge vor Krankheit und Not. Jeder von uns kennt zudem auch Dunkelheiten im eigenen Leben.

Jesus Christus wurde Mensch, um unser Leben zu teilen. Er wurde Mensch, um die Dunkelheit der Welt zu erhellen. Jesus Christus ist das Hoffnungszeichen Gottes in der Zeit, er ist der Schein am Horizont, der Hoffnung und Zuversicht weckt. Die Geburt des Gottessohnes unter den Menschen ist Ausdruck der Solidarität Gottes mit uns, ein deutliches Signal seiner Liebe der Welt und uns gegenüber. Gott findet sich mit den Dunkelheiten der Welt und unseres Lebens nicht ab. Er schenkt sich uns in Jesus Christus. Die Hirten treten aus der Dunkelheit ins Licht. Indem sie sich dem Kind zuwenden, spiegelt sich sein Licht auf ihren Gesichtern wider. Indem sie dem Kind begegnen, werden sie zu Trägern des Lichtes. Die Hirten sind nun voll des Glückes, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Nachdem sie sich verabschiedet haben, kehren sie voller Freude wieder in ihre Heimat zurück.

Auch wir stehen an Weihnachten vor dem Kind in der Krippe, auch uns will der Glanz, der vom Weihnachtsgeschehen ausgeht, bescheinen. Heinrich Spaemann schrieb: „Was wir im Auge haben, das prägt uns, dahinein werden wir verwandelt, und wir kommen, wohin wir schauen.“

An Weihnachten sind wir eingeladen, auf Jesus Christus zu schauen. Der bewusste Blick auf ihn wird uns prägen. Er wird uns anrühren und verwandeln. Trauen wir der Kraft dieses Blickes! Das Dunkel in der Welt wird erhellt, wenn wir uns vom Weihnachtsgeschehen beglänzen lassen und nach Jesu Vorbild Mensch unter Menschen werden. „Glanz strahlt von der Krippe auf, neues Licht entströmt der Nacht. Nun obsiegt kein Dunkel mehr, und der Glaube trägt das Licht.“ Liebe Leserinnen und Leser, mit diesen Worten des heiligen Ambrosius von Mailand wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedvolles neues Jahr!