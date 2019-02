Brauchtum Traditionelle Kinderfasnet von KiM fällt in diesem Jahr aus

Munderkingen / MARIA BLOCHING

Das Bedauern bei KiM (Kinder in Munderkingen) ist sehr groß, wie Heinrich Brüggemann deutlich macht. Doch trotz zahlreicher Aufrufe sei es dem gemeinnützigen Verein zur Förderung der Jugendpflege und Jugendfürsorge nicht möglich gewesen, Personen zu finden, die das dreiköpfige Mitarbeiterteam bei der Kinderfasnet in der Donauhalle unterstützen wollten.

„Mindestens 20 Helfer hätten wir gebraucht“. Denn es kommen jedes Jahr zwischen 100 und 200 Kinder im Anschluss an den Kinderumzug in die Donauhalle. „Zu dritt können wir das unmöglich bei so vielen Kindern bewältigen. Wir bereiten alles vor und organisieren, doch wir sind halt auf Helfer angewiesen, die sich für eine Stunde an einen Stand stellen, um die Kinder zu beaufsichtigen“, sagt Brüggemann.

Allerdings sei es zur Fasnetszeit besonders schwierig, Freiwillige zu finden: „Viele Leute sind auf irgendwelche Weise schon anderweitig engagiert“. Der Kinderumzug findet zwar statt, aber danach können die Kinder nicht in die Donauhalle kommen.

Die erste Kinderfasnet hatte 1994 stattgefunden, bis heute geht es vor allem darum, Angebote wie Hüpfburg, Kinderschminken, Tanzspiele oder Vorführungen kostenlos anzubieten und den Kindern eine Möglichkeit zum Laufen, Toben, Tanzen und Spielen zu bieten. Sicherlich werde es deshalb viele enttäuschte Gesichter geben. Brüggemann hofft darauf, dass das nicht das endgültige Aus der traditionellen Kinderfasnet in Munderkingen ist und dass sich im nächsten Jahr wieder genügend Engagierte finden, die mit Hand anlegen.

Auch Sommerfest wackelt

Dasselbe gilt übrigens für das Sommerfest, das ebenfalls auf den freiwilligen Einsatz zahlreicher Helfer angewiesen ist. „Hier arbeiten wir mit dem Kindergarten zusammen, da ist es noch etwas einfacher, die Sache auf mehrere Schultern zu verteilen. Doch auch diese Veranstaltung steht und fällt mit ehrenamtlichem Engagement“, weiß Brüggemann. Bereits im vorigen Jahr sei man äußerst knapp besetzt gewesen, nun gelte es abzuwarten.

Veranstaltungen wie das Sommerfest oder jetzt die Kinderfasnet abzusagen, fällt KiM nicht leicht, immerhin haben sich die Akteure auf die Fahnen geschrieben, mit Ideen, Improvisationsgeist und Initiative besondere Attraktionen für Kinder auf die Beine zu stellen, um deren Bedürfnissen und Ansprüchen in besonderer Weise gerecht zu werden.