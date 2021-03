Geplant war, den Osterbrunnen samt Ostereierausstellung in Oberstadion am Palmsonntag zu eröffnen. Doch auch in diesem Jahr macht Corona diesen Planungen einen Strich durch die Rechnung. Und so warten nicht nur mehr als 30 000 handbemalte Hühner-, Gänse- und Wachteleier vergeblich darauf, den g...