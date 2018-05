Kultur Torsten Bennewitz haucht der Leinwand Leben ein

Ehingen / Von Julia Deresko

Auf Umwegen ist Torsten Bennewitz zum Kinomachen gekommen und hat damit sein Hobby zum Beruf gemacht.

Manchmal sind es die Zufälle, die über das Leben entscheiden. So war es bei Torsten Bennewitz. Der Ehinger Kinobetreiber ist gelernter Baustoffkaufmann. Doch vor mehr als 35 Jahren hat sein Lebensweg eine andere Abzweigung genommen. „Durch einen Zufall bin ich 1982 nach Ravensburg zu Willi Burth gekommen“, erzählt der 59-Jährige. Damals suchte Burth einen Filmvorführer für sein „Burgtheater“. Torsten Bennewitz hatte gerade den Zivildienst und seine Ausbildung abgeschlossen und sah es als Chance: „Es war das, was ich schon immer interessant fand.“ Besonders Kinotechnik habe ihn seit der Kindheit fasziniert.

Von einem Filmpionier gelernt

Wie es der Zufall wollte, verschlug es Torsten Bennewitz zu einem Filmpionier. Der gebürtige Saulgauer Willi Burth hat von Ravensburg aus mit seiner technischen Erfindung in den 60ern das Kino revolutioniert. Burth hat die sogenannte Telleranlage entwickelt, die es möglich gemacht hat, dass ein Vorführer zugleich mehrere Kinos bedienen konnte. „Das war der Anfang der Kinoteilung“, sagt Bennewitz. Dafür hat Willi Burth 1987 den „Technik-Oscar“ bekommen.

Nach zwölf Jahren im Geschäft machte sich Bennewitz 1994 selbstständig. Inzwischen betreibt er seit 29 Jahren das Ehinger Kino. Ganze Generationen kennen das „Central-Center“ und auch den Kinomacher Torsten Bennewitz. Von 1984 bis 2005 hat er auch ein Biberacher Kino betreut. Doch das ist inzwischen Geschichte. Das Kino wurde abgebrochen und wich einem Gesundheitszentrum.

Die Zeit bleibt nicht stehen. Auch nicht im Innersten des Kinos. Verstummt ist das Rattern im Vorführraum. Heute kommen die aktuellen Filme auf einer Festplatte, werden mit einem Code versehen. So werde sichergestellt, dass ein Film nur auf einem bestimmten Projektor und nur in einem bestimmten Zeitraum abgespielt werden kann.

Sicher habe das auch Vorteile: Die Qualität habe sich verbessert, vor allem wenn es um Open-Air-Vorführungen geht, die Bennewitz auch in Ehingen beim Filmfestival bespielt. Früher habe es da nur abgegriffene Analog-Kopien gegeben, erzählt er.Doch wenn es mit dem Digitalprojektor nicht läuft, dann läuft es nicht, sagt der Kinomann. Dann kann eine Filmvorführung schon mal ins Wasser fallen. Als es die analoge Anlage noch gab, hatte er seine Tricks, konnte zur Not das Band per Hand abspulen. Mit der digitalen Technik ist das jedoch vorbei.

Überhaupt ist vieles in der Branche im Wandel: „Früher haben die US-Studios bei der Produktion darauf geschielt, was die Europäer mögen.“ Heute sei Asien richtungsweisend. Besonders Comic-Verfilmungen und Actionfilme sind dort gefragt. Doch das trifft nicht unbedingt den Geschmack des breiten Publikums in Deutschland, meint Bennewitz.

Auch mit anderen Unwägbarkeiten müssen Kinobetreiber zurechtkommen: „Bei allen Disney-Produktionen muss man 53 Prozent des Eintrittsgeldes abgeben“, erzählt Bennewitz. „Das macht’s für Kinos in Ortsgrößen wie Ehingen schwierig.“ Hinzu komme die Konkurrenz von Streamingdiensten wie Netflix.

Ist das Kinomachen ein Verlustgeschäft? „Man muss es übers Jahr sehen“, sagt der Kinobetreiber, der elf Mitarbeiter auf Minijob-Basis beschäftigt. In diesem Jahr sei bislang nichts Herausragendes dabei gewesen. „Das erste Quartal 2018 ist das mieseste seit zwölf Jahren.“ 320 Plätze fasst der große der beiden Kinosäle im „Central-Center“. Ausverkauft sei er gewesen, als der Film „Sex and the City“ lief, doch das ist Jahre her. Erfolgreich waren auch „Fack ju Göhte“ und der erste der „Fifty Shades of Grey“-Streifen. Deutsche Filme wie „Honig im Kopf“ kommen auch sehr gut an. „Aber das gibt es nur alle paar Jahre.“

Um das Programm auszusuchen, nutzt Bennewitz Fachzeitschriften und besucht Tradeshows mit Vorführungen. Noch mehr aber verlässt sich der Kinobetreiber auf seine Erfahrung. Nach so vielen Jahren im Filmgeschäft könne er einschätzen, was beim Ehinger Publikum ankommt. Independent-Filme holt Bennewitz über die Initiative „Elf Filme“, die es seit 2015 gibt, ins Programm. Dass es gut laufe, sei vor allem den engagierten Frauen bei den Kinofreunden zu verdanken.

Blick in die Zukunft

Kinomachen bedeute ansonsten viel Büroarbeit: Buchhaltung, Disposition und Abrechnen. „Ich leiste mir den Luxus und mache vormittags keine Termine.“ Nach dem Mittagessen gehört der Tag aber der Arbeit bis 21 oder 22 Uhr. Zeit fürs Private bleibe da wenig. „Aber es gibt einige Freundschaften und die werden gepflegt.“ Und auch seiner Ehe hat der Beruf nicht geschadet: „Meine Frau hat mich trotz des Kinos geheiratet“, sagt er – und lacht. In den Genuss, selbst mal in die Leinwandwelt einzutauchen, kommt der 59-Jährige, wenn sonst keiner ins Kino geht, etwa an Silvester. Dann haben er und seine Frau das Kino ganz für sich allein.

Wie es um die Zukunft des Kinos steht? „In regelmäßigem Abstand wird gesagt, dass das Kino stirbt.“ Doch der Kinomann ist da anderer Meinung: „In irgendeiner Form bleibt es, aber es wird immer weniger kleine Orte geben, in denen es Kinos gibt.“