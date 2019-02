Fasnet Tolle Stimmung beim närrischen Kaffeekränzle der Landfrauen

Gamerschwang / re

Das Dorfleben bereichern gilt als erkorenes Ziel der Gamerschwanger Landfrauen. Gelegenheit dazu hatten sie am Mittwoch, als sie zum närrischen Kaffeekränzle eingeladen hatten. Der Saal im Dorfgemeinschaftshaus wurde als bunter Narrenschuppen dekoriert. Landfrauenchefin Heidi Nothacker hieß die Besucherinnen willkommen und lud zu Kaffee mit selbstgebackenen Kuchen und Torten ein, später gab es auch Herzhaftes. Neben fröhlichen Schunkelrunden blieb noch reichlich Zeit für ausgedehnte Schwätzle in der gut gelaunten Damenrunde. Beim Ausblick in den „Biergarten im Jahr 2030“ mit multikulturellen Gästen und beim originellen Sketch „Im Restaurant“ ernteten die Akteurinnen rauschenden Applaus. Und auch der „Besuch im Reisebüro“, der schon beim Ball der Vereine vor zwei Wochen bestens ankam, sorgte für herzhafte Lacher. Bei rauchenden Colts und Indianergeheul tanzte ein Grüppchen Landfrauen als Cowboys und Indianer verkleidet zum Lied „Komm, hol das Lasso raus“ und sorgte damit für beste Stimmung im Saal.