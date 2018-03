Musik Tolle Leistungen

Oberstadion / RENATE EMMENLAUER

Wir vom Blasmusik-Kreisverband Ulm/Alb-Donau können stolz sein, dass wir bei unserem Jugendwertungsspiel wieder so viele Teilnehmer verbuchen konnten. Das ist nicht bei allen Kreisverbänden so“, schwärmte die Kreisverbandsjugendleiterin Kathrin Beck gestern Nachmittag beim Abschlusskonzert in der Mehrzweckhalle Oberstadion mit der Bekanntgabe der Wertungsspielergebnisse. „Euer intensives Üben hat sich gelohnt. Ihr habt alle richtig tolle Beiträge geliefert“, lobte sie. Falls das eine oder andere Ensemble mit der Leistung nicht ganz zufrieden sei, solle dies auch ein Ansporn für das nächste Jahr sein.

Monatelang geübt

Bürgermeister Uwe Handgrätinger aus Unterstadion hob in seinem Grußwort, in das er auch seinen Kollegen Kevin Wiest aus Oberstadion einschloss, die Bereitschaft der jungen Musikerinnen und Musiker sowie ihrer Dirigenten und Betreuer heraus, monatelang zu üben, um sich der Wertung der Jury zu stellen. Dank und Lob sprach der Bürgermeister dem MV „Lyra“ Unterstadion als ausrichtendem Verein aus, der wie gewohnt eine perfekte Organisation während der zweitägigen Großveranstaltung geboten habe. „Ohne Nachwuchs hat kein Verein eine Zukunft“, betonte Handgrätinger und lieferte dem „Lyra“-Vorsitzenden Peter Schänzle ein Stichwort für das Motto „Musik macht Freude und Freunde“. Peter Schänzle berichtete, dass der Musikverein „Lyra“ Unterstadion das Jugendwertungsspiel anlässlich des eigenen Jubiläums „60 Jahre Jugendkapelle“ ausgerichtet hat. Schänzle bedankte sich bei den mutigen Idealisten, die vor sechs Jahrzehnten die Jugendkapelle in Unterstadion gegründet hatten. Insbesondere dankte er dem Dirigenten Kurt Hipper, dessen Nachfolgern Herbert Hipper und Klaus Fiderer sowie dem jetzigen Leiter der Jugendkapelle Philipp Betz.

Größte Erfolge

Die besten Ergebnisse fuhren der Musikverein „Lyra“ Unterstadion in der Kategorie II mit der Bewertung „hervorragend“ und insgesamt 95 Punkten ein, das Jugendblasorchester Musikverein Emerkingen in der Kategorie III mit 93,3 Punkten sowie auch das Jugendblasorchester Musikverein Ersingen in der Kategorie I mit 91,5 Punkten.