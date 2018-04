Gymnasium Tobias Sahm wird neuer Chef am JVG

Ehingen / ah

Tobias Sahm aus Rißtissen wird zum 1. August neuer Schulleiter des Johann-Vanotti-Gymnasiums in Ehingen. Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann hat den 45-jährigen Studiendirektor zum Nachfolger von Wolfgang Aleker ernannt, der Ende Juli in Ruhestand geht. „Ich freue mich sehr über die Entscheidung“, erklärte Aleker gestern, „weiß ich doch die Schule weiterhin in guten Händen.“ Die Verabschiedung Alekers und die Amtseinsetzung des neuen Schulleiters finden am 20. Juli statt.

Tobias Sahm ist seit 17 Jahren am Johann-Vanotti-Gymnasium als Englisch- und Französischlehrer tätig und betreut die Fachbereiche Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Latein und Griechisch. Seit zehn Jahren ist er als Abteilungsleiter für Qualitätsentwicklung auch schon Mitglied des erweiterten Schulleitungsteams mit Schwerpunkten bei der Mittelstufenberatung und der Lernstanderhebung in der Klassenstufe 5 sowie bei Kommunikations- und Sprachprüfungen und der Organisation von Schulveranstaltungen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, sagte Sahm gestern auf Anfrage. Er hat sich nach Alekers Ankündigung im Mai 2017, vorzeitig in Ruhestand zu gehen, die Bewerbung gut überlegt und für sich die Chance gesehen, das JVG weiterzuentwickeln. „Nun heißt es, sich einzuarbeiten“, blickt er auf die kommenden Monate voraus, ehe dann im Jahr 2019 mit der Reform der Oberstufe ein erster dicker Brocken auf die Schulleitung zukomme.

Aleker hatte im Mai 2017 sein Kollegium darüber informiert, dass er mit Ende dieses Schuljahres, also im Juli 2018, in den vorgezogenen Ruhestand gehen wird. Er war nach Wehrdienst, Studium in Tübingen, zwei Jahren Referendariat in Echterdingen und Möhringen und einer ersten Station am Eduard-Spranger-Gymnasium in Bernhausen 1993 in seine Heimatstadt Ehingen zurückgekommen, wo er 2004 am damals noch namenlosen Gymnasium als Nachfolger von Stephan Knöbl Schulleiter geworden ist. Nun kommt es im Juli 2018 zu seinem zweiten Abschied vom Ehinger Gymnasium, genau 45 Jahre nach dem ersten nach dem Abitur 1973.