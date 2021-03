Ganz schön verzweifelt muss der Biber gewesen sein, den Thomas Kornblum am Donnerstag in einem trockenen Turbinenbecken des von ihm betreuten Kraftwerks an der Wiesmühle in Ehingen entdeckte: Der junge Nager hatte erfolglos versucht, sich durch die zehn Zentimeter dicken Bohlenbretter des Wehrs z...