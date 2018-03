Munderkingen Themenabend Einwanderung der Volkshochschule

Munderkingen / Von Ingeborg Burkhardt

Er sei ein „schwäbischer Italiener in Munderkingen“, sagte am Sonntag Raffaele Penna, als ihn Volkshochschulleiter Erich Pöschl fragte, ob ihm die Stadt Heimat geworden sei. Das Publikum im VHS-Raum am „Alten Schulhof“ lachte – viele kennen den Sohn einer Gastarbeiterfamilie gut. Zwei Mal war Penna Brunnenspringer, seinen Wehr­dienst leistete er in Italien.

Pöschl und Simone Bertsche hatten als Leiter der Volkshochschule die Bürger zum Thema „Einwanderung in Munderkingen“ eingeladen. Der Schwer­punkt des Abends lag auf dem Zeitraum zwischen den Jahren 1947 und 1965. Neben Penna stand der 91-jährige Heinz Grube, der aus Ostpreußen stammt, als Interviewpartner zur Verfügung.

Wie seine Eltern und Schwester kam Grube anno 1952 über Unterwachingen nach Munderkingen. „Du musst auf die Leute zugehen, wenn du in der Gemeinschaft ankommen willst“, sei sein Grundsatz gewesen, sagte er. Mit dieser Motivation habe er sich als Einwanderer eingelebt.

Zuwanderungen durch Kriege

Zum Einstieg in das lokalgeschichtliche Thema war Moderator Pöschl auf die Entwicklung der Einwanderungen in Munderkingen eingegangen. Die meisten Zuwanderungen ha­be es nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben, als aus dem Osten zahlreiche Heimatvertriebene in die Region kamen. In den 1960er und 1970er Jahren schließlich wanderten von den örtlichen Firmen angeworbene Gastarbeiter aus südlichen Ländern ein; viele von ihnen fanden in und um Munderkingen eine neue Heimat und blieben. Nach der Öffnung der Grenze zur DDR und dem Ende der Teilung Deutschlands zogen zahlreiche Menschen in die Gegend, in jüngster Zeit erreichten viele Migranten auf der Flucht vor Krieg und Elend die Stadt.

Zuvor hatte Heinz Grube, der in Hermsdorf geboren ist, berichtet, wie er einst nach Kriegsgefangenschaft und Hungerjahren nach Munderkingen kam – und was er vor Ort erlebte. Als einziger evangelischer Musiker spielte er seinerzeit in der Stadtkapelle. Dazu kamen die sprachlichen Unterschiede: Was denn da heute gefeiert werde, habe er einen Kameraden gefragt, als die Stadtkapelle bei der Fronleichnamsprozession spielte, erinnerte sich Grube. „Dees woiß i au it“, habe dieser geantwortet. Und den eingewanderten Musiker reichlich ratlos zurückgelassen.

Neben der Musik engagierte er sich für den Aufbau der evangelischen Kirchengemeinde in der Donaustadt. „Munderkingen ist meine Heimat geworden“, sagte er. Seine frühere Heimat sei durch den Krieg verloren gegangen. Dort lebten nun Menschen, die er nicht kenne und die eine andere Kultur hätten.

Munderkinger und Italiener

Raffaele Penna stammt aus Cava in Italien. In seiner Brust schlügen zwei Herzen, sagte er. Ursprünglich hätten seine Eltern mit ihm und seinem Bruder Mario nur zwei bis drei Jahre in Munderkingen bleiben wollen. Aus der Heimat auf Zeit wurde eine Heimat für immer. Italien aber hat die Familie niemals vergessen. Durch Urlaube in der Region Kampanien ist Penna sein Heimatland vertraut geblieben. „In Munderkingen bin ich mit meinen Söhnen zu Hause“, sagt er. „Italien bleibt aber meine Heimat.“