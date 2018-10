Bühne Theater über die Rückkehr des Frauenhelden

Nasgenstadt / Joachim Schultheiß

Der vor einigen Jahren verstorbene Klaus Glatthaar hat in den 90er Jahren für die damalige Nasgenstadter Jugendgruppe vier lustige Theaterstücke geschrieben und zur Aufführung gebracht. Auch zu seinem Andenken führt nun die Theatergruppe Nasgenstadt am kommenden Wochenende sein Stück „Die Geschichte des schwäbischen Super-W“ in der Alten Schule in Nasgenstadt auf. Es gibt drei Vorstellungen (siehe Info-Kasten).

Die Männer wehren sich

Der „Super-W“ ist ein legendärer, aber vor Jahren über Nacht verschwundener Frauenheld, von dem die Frauen am Ort – ob verheiratet oder nicht – auch heute noch schwärmen. Die Männerwelt am Ort ist dadurch natürlich entsprechend genervt. Irgendwann setzen sich die Männer zur Wehr, indem sie ihren Frauen die baldige Rückkehr des Verschollenen vorspielen.

Eine wichtige Rolle spielt dabei der Postbote Werner (Jens Kaiser). Welche Verwicklungen sich daraus noch ergeben und was die Finanzbeamtin Wabinski (Anna Kaiser) damit zu tun hat, stellt sich im Verlaufe der dreistündigen Aufführung heraus. So viel sei schon jetzt verraten: Bei der Probe am vergangenen Sonntag war neben der Textsicherheit auch voller Körpereinsatz der männlichen Akteure beim Kampf um ihre Ehefrauen gefragt, während die Frauen sie dabei anfeuern.

Übrigens sind aus der Jugendgruppe, die das Stück vor Jahren zum ersten Mal aufführte, ein paar ehemalige Mitglieder nun erneut mit dabei: Holger Schramm als Wilhelm Waldenburg, Roman Czichon als Walter Wasgeier und Caroline Czichon in einer Dreierrolle als „Orientalische Diva“, als „Wolga“ und als „Wegweiser“. Die weiteren Schauspieler sind: Lena Ströbele als Wilma Waldenburg, Julia Kräutle als Walburga Waldenburg, Eva Ströbele als Waltraud Wasgeier, Joachim Thomas als Winfried Wasgeier, Katrin Reinhardt als Wally Wummer sowie Dennis Kaiser als Mädchen.

Der Erlös der Vorstellungen wird wieder an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet.