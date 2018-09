Kultur Theater im Abonnement

Ehingen / SWP

Sieben Aufführungen aus unterschiedlichen Genres – dies bietet der Abendspielplan innerhalb des Theater-Abonnements 2018/2019 des Ehinger Kulturamts. Das Abo startet am 6. Oktober mit dem großen Konzert der Jungen Philharmonie Oberschwaben. Ebenfalls aus dem musikalischen Genre ist das Neujahrskonzert am 5. Januar 2019. Von der Komödie „Ladies Night“ des Münchner Tourneetheaters dürfen sich die Gäste am 16. November begeistern lassen, kündigt das Kulturamt an, und drei Freunde begleiten, die aus ihrem grauen Alltag ausbrechen und völlig neu beginnen.

„Die Stunde des Unternehmers“ vom Landestheater Tübingen greift die Geschichte eines schwäbischen Mannes auf, der mit seinem Unternehmen international agiert hat – bis zu einer Krise. Zu sehen ist das Stück am 19. Januar 2019. Die Welt mit den Mitteln des Theaters erklären, das will Goethe mit Faust I. Die Geschichte ist bis heute aktuell: Ein Mensch voll Ungeduld auf der Suche nach mehr und immer mehr.

Die Vielfalt des Theater-Abos verdeutliche, außer den klassischen Genres, am 2. Dezember mit „Spirit of Irish Christmas Tour“ eine Tanzshow der Extraklasse, wie der Veranstalter verspricht. Bei „Moving Shadows“ könnten sich die Besucher zurücklehnen und von der geheimnisvollen Welt des Schattentheaters verzaubern lassen.

Zum Abschluss des Kulturjahres kündigt das Kulturamt ein „besonderes Bonbon“ für die Abonnement-Kunden an: Am 19. März 2019 sind die Musicbanda Franui und der meisterhafte Puppenspieler Nikolaus Habjan in Ehingen zu Gast.

Info Informationen und Kartenverkauf: Stadt Ehingen, Spitalstraße 30, Telefon (07391) 503-503, Internet www.kulturamt-ehingen.de und www.reservix.de.