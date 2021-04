Es gibt bald ein zweites Corona-Testzentrum in Ehingen: Von Donnerstag, 7 Uhr, an können sich Bürgerinnen und Bürger einem Schnelltest unterziehen. Am Wenzelstein, im Gemeindehaus St. Michael in der Adlerstraße 38, eröffnet die DF Healthy Test UG ein zweites Testzentrum.

Laut Geschäftsführe...