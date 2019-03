Zahlreiche Funkenfeuer gibt es am Wochenende rund um Ehingen, Schelklingen und Munderkingen. Eine Übersicht über die Termine.

Es ist ein faszinierendes Ereignis, das viele Zuschauer anzieht: Zahlreiche Funkenfeuer sind am Wochenende wieder in der Region zu sehen. Vereine und Feuerwehren pflegen in den Ortschaften den alten Brauch. Bereits Wochen zuvor haben Freiwillige mit dem Sammeln begonnen: Ausrangierte Tannenbäume sind dabei ebenso gefragt wie Reisig und Holz. Ist das Material erst einmal gesammelt, wird es, mit Stroh unterfüttert, zu imposanten, meterhohen Funken aufgetürmt.

Der Brauch des Funkenfeuers wird im gesamten schwäbisch-alemannischen Raum gepflegt. Dazu zählen nicht nur Oberschwaben, sondern auch das Allgäu, der Schwarzwald, die Schweiz und das österreichische Vorarlberg. Doch woher stammt der Brauch? Verbreitet ist die Annahme, dass das Funkenfeuer auf das heidnisch-germanische Brauchtum zurückgeht. Mit den Flammen soll der Winter endgültig vertrieben werden. Laut neueren Forschungserkenntnissen soll der Brauch mit dem Ende der schwäbisch-alemannischen Fasnet zusammenhängen. Demnach kennzeichnet das Funkenfeuer den Beginn der Fastenzeit. Auch auf den Jahresanfang der Römer am 1. März, so eine weitere Annahme, könnte der Brauch zurückgehen. Im Vesta-Tempel des antiken Rom wurde an diesem Tag das heilige Feuer entzündet.

Für das Abbrennen der Funkenfeuer gelten strenge Regeln. Wer einen Funken abbrennen möchte, muss den Ort der Orts- oder Stadtverwaltung benennen und zugleich auch denjenigen, der verantwortlich zeichnet. So können Feuerwehr und Polizei legale von illegalen Funken unterscheiden. Es darf ferner kein Material außer Reisig und unbehandeltes Holz verbrannt werden. Andernfalls stellt das eine Ordnungswidrigkeit dar.

Termine der Funkenfeuer in Ehingen

Briel, Funkenplatz, So 19 Funkenfeuer (mit Bewirtung) – Brieler Dorfgemeinschaft

Dächingen, beim Sportplatz, Sa 19 Funkenfeuer – Fackelbuben

Frankenhofen, Funkenplatz bei der Erddeponie, Sa 19 Funkenfeuer

Gamerschwang, bei den Baggerseen: Sa 18 Fackelumzug zum Funkenplatz (mit Bewirtung in beheiztem Festzelt) – Feuerwehr

Heufelden, Funkenplatz: Sa 18.30 Funkenfeuer (mit Bewirtung), Feuerwehrstüble ab 21 Uhr

Herbertshofen, hinter dem Feuerwehrhaus, So 18 Lagerfeuer zur Traditionserhaltung (wegen Sperrung des Funkenplatzes)

Kirchbierlingen, Funkenplatz: So bei Einbruch der Dunkelheit – NZ Riaddeifl

Kirchen, Kreuzung Kirchen/Mundingen/Altsteußlingen/Mühlen: Sa 18.30 (mit Bewirtung) - Jugendfeuerwehr

Nasgenstadt, Donaubrücke: So 18.30 Funkenfeuer (mit Bewirtung) – Freiwillige Feuerwehr

Rißtissen, Sa 10 Weißwurst Frühschoppen beim Funkenplatz und abends Fackelzug für alle Kinder zum Funken (Treff Radweg Ersingen, 19.15 Funkenfeuer

Termine der Funkenfeuer im Raum Munderkingen

Emerkingen, Galgenberg: Sa 17.30 Funkenfeuer (mit Bewirtung) – Landjugend

Grundsheim, Funkenplatz: Sa 19 Funkenfeuer, Gemeindesaal ab 18.30 zur Einkehr geöffnet

Hundersingen, Funkenplatz: So 18.30 Funkenfeuer (mit Bewirtung), Anzünden des Latzmann-Anführers

Lauterach, Fackelplatz: Sa 19 Funkenfeuer (mit Bewirtung) – Landjugend

Moosbeuren, Auffüllplatz: Sa 19.30 Funkenfeuer – Funkenbuben

Mühlhausen, Funkenplatz: So 19 Funkenfeuer (mit Bewirtung), Tassen sind mitzubringen

Munderkingen, beim Schützenhaus: So 18 Funkenfeuer

Munderkingen, Eissportanlage im Ried: So Funkenfeuer bei Einbruch der Dunkelheit (mit Bewirtung), anschl. Beisammensein in der Eissport-Gaststätte; ab 15 Kaffee und Kuchen – VfL-Eissportabteilung

Oberstadion, Treff Pfarrhof: So 16.30 Funkenlauf nach Mühlhausen zum Funkenfeuer

Rottenacker, Buchhaldenweg: Sa Funkenfeuer bei Einbruch der Dunkelheit (mit Bewirtung) – Jugendfeuerwehr & Bude Oase

Untermarchtal: entfällt

Unterstadion, beim Sportgelände, Sa 19 Funkenfeuer – Veranstalter: Landjugend

Termine der Funkenfeuer im Raum Allmendingen und Schelklingen

Altheim, kein Funkenfeuer, da kein geeigneter Platz vorhanden

Gundershofen, Funkenplatz: Sa 18.30 Fackellauf ab den Siedlungshöfen, 19 Funkenfeuer (mit Bewirtung)

Justingen, Sandburren: Sa 19 Funkenfeuer (mit Bewirtung) – Jugendfeuerwehr

Hütten, Funkenplatz: So 18.30 Fackellauf am Bärenplatz, 19 Funkenfeuer (mit Bewirtung)

Schmiechen, am Kogelstein: Sa 19 Funkenfeuer (mit Bewirtung) – Steinbockkapelle

Schelklingen, Parkplatz Hohler Fels, So 18.30 Funkenfeuer (mit Bewirtung) – Veranstalter: Brauchtumsverein Waldhutzla

Termine der Funkenfeuer in der Region

Bach, oberhalb der Halle: Sa 18 Funkenfeuer (mit Bewirtung) - Graumershof

Erbach, Treff Schlossberg: Sa 18.30 Fackelzug zur Funkenwiese, dort Funkenfeuer – Narrenzunft

Ersingen, Treff Feuerwehrhaus: Sa 18.30 Fackelzug zum Kiesplatz, dort Funkenfeuer – Feuerwehr & Förderverein „Roter Hai“