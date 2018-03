Vereine Tennisgemeinschaft auf Nachwuchssuche

Ehingen / swp

Um den Erhalt des Vereins zu sichern, ist die Tennisgemeinschaft ’83 Ehingen auf ihre Mitglieder angewiesen: In der Jahreshauptversammlung rief der Vorsitzende Ralf Hinterreiter die Sportler dazu auf, aktiv Neumitglieder zu werben. Derzeit sei die Zahl der Neueintritte nicht in der Lage, die der ausscheidenden Mitglieder zu kompensieren.

Abgesehen davon blickt die TG positiv in die Zukunft, berichtet Elvira Thielemann aus den Reihen des Vereins. Der Tennis-Sprkassen-Cup werde auch in diesem Jahr auf dem Vereinsgelände stattfinden; das offene, als Mixed ausgetragene Turnier geht zur Saisoneröffnung am 28. und 29. April über die Bühne. Der technische Leiter Helmut Böhm habe die Tennisanlage sehr gut im Griff.

Jugendsportwartin Lea Jauer gab einen Überblick über die sportlichen Erfolge und Ereignisse im Jugendbereich. Sie erklärte, dass das Trainingsangebot durch Niko Thielemann erweitert werden konnte und er in der kommenden Saison als weiterer Trainer zur Verfügung stehen wird. Auch sollen weiterhin Jugendmannschaften an der Verbandsrunde teilnehmen.

Sportliche Erfolge

Sportwart Felix Mussotter berichtete von sehr guten Ergebnissen aller Ehinger Mannschaften in der Verbandsrunde. Die Herren der Altersklasse 50 konnten demnach ohne einen Punktverlust in die Staffelliga aufsteigen. Die Damenmannschaft wurde Vizemeister in der Württemberg­staffel. Sämtliche aktiven Mannschaften werden auch an der kommenden Verbandsrunde teilnehmen.

Kassierin Sandra Fundel gab einen Überblick über die ausgeglichenen Finanzen des Vereines; außerdem wurde der gesamte Vorstand wurde Wahlleiter Karl Thielemann wiedergewählt.