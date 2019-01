Ortschaftsrat Tempo-30-Zone in Kirchen wird befristet

Ehingen-Kirchen / Andreas Hacker

Im Gremium entwickelt sich Debatte um Zeitspanne für das Langsamfahrgebot vor Bushaltestelle und Kindergarten in Kirchen.

Die Tempo-30-Zone in Kirchen soll zeitlich befristet werden. Das hat Ortsvorsteher Alfred Schrode in der Dezember-Sitzung des Ortschaftsrats bekanntgegeben. Wie Schrode sagte, habe ihn die Stadt darüber informiert, dass auch für diesen Abschnitt der Osterstraße zwischen Bäckerei Knöpfle und der Raiffeisenbank die Gültigkeit von Tempo 30 an die Zeiten des Kindergartens gekoppelt werden soll – also von 7 bis 17 Uhr, wie es an vielen Stellen im Raum Ehingen der Fall ist.

Die Ortschaftsräte haben auf die Ankündigung mit einer kurzen Debatte reagiert, bei der deutlich geworden ist, dass die wirklich kritischen Zeiten vor dem Kindergarten eigentlich davor und danach liegen und Tempo 30 am besten für die Zeit von 6 bis 18 Uhr angeordnet werden müsste. Schrode hat diese Hinweise inzwischen aufgenommen und Ordnungsamtsleiter Ludwig Griener vorgetragen. Dieser bat um eine schriftliche Eingabe und will dann prüfen, was möglich ist.

Viele Temposünder unterwegs

Dass es an diesem Abschnitt immer wieder zu Geschwindigkeitsüberschreitungen kommt, hat nach Angaben Schrodes auch die bislang letzte Kontrolle Ende November gezeigt: In beiden Richtungen waren jeweils 4 von 44 beziehungsweise 38 gemessenen Fahrzeugen schneller als mit Tempo 30 unterwegs, das entspreche einer Überschreitungsquote von zehn Prozent. Schrode appelliert deshalb an die Kirchener, die Tempo-30-Zone einzuhalten; hier gehe es mit Blick auf Bäcker, Bushaltestelle und Kindergarten „um die Sicherheit Ihrer Mitmenschen“.

Mit einem Appell versuchen Ortsvorsteher und Ortschaftsrat auch gegen das ungeordnete Parken im Bereich Hinter den Gärten vorzugehen. Dieses führt zu Problemen beim Schneeräumen und bei der Müllabfuhr.

