Gemeinderat Telekom rüstet auch in Obermarchtal auf

Obermarchtal / ah

Im Ortskern von Obermarchtal soll es im Internet bis Herbst oder Winter Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s im Download und bis zu 40 Mbit/s im Upload geben. Wie Bürgermeister Anton Buck im Gemeinderat bekanntgab, will die Telekom den Breitbandausbau verbessern und hat dazu die Zustimmung der Gemeinde beantragt. Vorgesehen ist, vom Verteilerschrank bei der Turnhalle ein Glasfaserkabel bis zum Kabelverzweiger (KVZ) beim Gebäude Mühlweg 5 zu verlegen und daneben dann ein Multifunktionsgehäuse zu bauen. Von den dann deutlich höheren Übertragungsraten können nach Angaben der Telekom etwa 220 Haushalte profitieren. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben in seiner Sitzung am Dienstagabend zugestimmt. Um weitere Gebäude in Datthausen an das Netz anschließen zu können, muss die Telekom außerdem auf einer Länge von etwa 50 Metern vom Radler-Rastplatz in Richtung Landesstraße ein neues Kabel verlegen.

Unter Bekanntgaben informierte Bürgermeister Buck, dass das Landratsamt die Bürgermeisterwahl für gültig erklärt hat. Im Herbst will der Alb-Donau-Kreis den Belag in der Ortsdurchfahrt Gütelhofen erneuern. Außerdem hat das Landratsamt der Gemeinde mitgeteilt, dass die Asylbewerberunterkunft in der Schulgasse 4 geschlossen wird. Die kleine Wohnung wird zum Monatsende September geräumt, die große Wohnung auf Ende Oktober. Die Unterkunft im früheren Gasthaus „Mohren“ bleibt bestehen.

An den beiden Wachhäuschen auf dem Soldatenfriedhof wurden die Kupferbleche im Sockelbereich entfernt. Die Gemeinde hat deswegen Anzeige erstattet, sagte Buck. Es mache betroffen zu sehen, welcher Schaden hier bei sehr geringem Materialwert angerichtet worden ist.