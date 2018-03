Allmendingen Teichmann beginnt am 19. April in Allmendingen

Allmendingen / jb

Florian Teichmann, Allmendingens neuer Bürgermeister, tritt sein Amt am 19. April an. An diesem Tag werde er seinen Dienst in Allmendingen offiziell aufnehmen, sagt Teichmann. Er habe eine entsprechende Vereinbarung mit seinem bisherigen Arbeitgeber getroffen. Für Donnerstag, 19. April, ist auch die offizielle Amtseinsetzung geplant, die im Rahmen einer Gemeinderatssitzung stattfinden soll. „Das Kribbeln in den Fingern nimmt zu“, sagt Teichmann über das näher rückende Datum. Für 20. April stehen bereits erste Termine in seinem Kalender. Der 37-jährige Teichmann war am 18. Februar zum Bürgermeister gewählt worden. Letzter Arbeitstag des Amtsinhabers Robert Rewitz ist am 6. April.