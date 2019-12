Gasausströmung in der Senfgasse lautete das Alarmstichwort, unter dem die Feuerwehr Munderkingen am Donnerstagabend in die Innenstadt gerufen wurde. Wie Kommandant Jochen Enderle berichtet, rückte die Wehr um 17.14 Uhr mit 23 Einsatzkräften aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich die Lage vor Ort glücklicherweise als weniger dramatisch dar, als zuerst befürchtet: Der Bewohner des Gebäudes hatte geistesgegenwärtig ein Fenster geöffnet und den betroffenen Raum so belüftet.

Einsatzkräfte stellten keine gefährliche Gaskonzentration mehr fest

Eine kurzzeitig bewusstlose Person war bereits wieder ansprechbar; der Rettungsdienst versorge sie und brachte sie ins Krankenhaus – ebenso eine Anwohnerin, die möglicherweise mit dem geruchlosen giftigen Kohlenmonoxid (CO) in Kontakt gekommen war und über Kopfschmerzen klagte. Einsatzkräfte unter Atemschutz erkundeten das Gebäude, sie konnten mit ihren Messgeräten keine gefährliche Gaskonzentration mehr feststellen.

Wäschetrockner als Ursache

Ein Wäschetrockner, den der Bewohner als mögliche Ursache für die Gasbildung identifizierte, wurde vorsorglich vom Strom genommen. Eine Untersuchung mit der Wärmebildkamera habe jedoch keine Hinweise auf einen Brand gegeben, sagte Einsatzleiter Tobias Huber auf Nachfrage. Gegen 19.30 Uhr war der Einsatz beendet. Außer den Feuerwehr-Kräften aus Munderkingen waren über die Führungsgruppe vier Feuerwehrleute aus Rottenacker und zwei aus Oberstadion im Einsatz.