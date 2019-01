Aus den Schulen Technikerausbildung: Traumnote für Christian Betz

Ehingen / swp

20 Absolventen der zweijährigen Weiterbildung zum staatlich geprüften Techniker – Fachrichtung Kunststoff- und Metalltechnik – der Gewerblichen Schule haben ihr Abschluss­zeug­nis in Empfang genommen. Die Prü­fungs­leistungen konnten sich durchaus sehen lassen, berichtet Norbert Jumpertz. Drei der frisch gebackenen Tech­niker wurden für ihre Leistungen mit Preisen prä­miert, vier er­hielten ei­ne Be­lobigung. Die Gewerbliche Schule Ehingen bietet seit mehr als 25 die Technikerausbildung an. An­fangs nur für Facharbeiter aus dem Kunststoffbereich, inzwischen wurde das Qualifikation­s­spektrum um Metallberufe wie den Industriemechaniker erweitert. „Die praxisnahe Ausbildung zum Tech­ni­ker kann für junge Menschen das Karrieresprungbrett für Positionen im mittleren Füh­rungs­­management von Unternehmen sein“, sagte Schulleiter Jochen Münz bei der Ver­ab­schie­dung der Absolventen. Münz wies aber ausdrücklich da­rauf hin, dass es für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn nicht genüge, die Technikerqualifikation in der Tasche zu haben. „Sie ist eine gute Basis, aber Sie werden nicht darum herumkommen, Ihr Wissen ständig auf den neuesten Stand zu bringen.“ Über die besten Abschlusszeugnisse freuten sich Christian Betz mit dem Traumschnitt von 1,0, Thomas Angermann (1,5) und Christian Brunner (1,6). Schulleiter Jochen Münz sagte: „Herr Betz, Sie sind der beste Absolvent der Technikerschule seit deren Bestehen.“

Die Technikerqualifikation stehe auch bei Unternehmen hoch im Kurs, schreibt die Schule: Zunehmend seien Betrie­be sogar bereit, Mitarbeiter, die sich zum Techniker fortbilden, während dieser Weiterqua­li­­fikation finanziell zu unterstützen. Ein weiterer Pluspunkt der Techniker-Ausbildung sei, dass die erfolgreichen Absolventen die Hochschulreife erlangen. Beginn der zweijährigen Vollzeit­ausbildung an der Gewerblichen Schule Ehingen ist immer Anfang Februar.