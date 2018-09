Rückblick Technik im Milchviehstall

Ehingen / Von Julia Deresko

Vor 25 Jahren

Um die Entwicklungen in der Landwirtschaft ging es im Herbst 1993 bei einer Lehrfahrt der Landfrauen. Gemeinsam mit dem Landwirtschafts-Direktor Josef Kaifler haben die Landfrauen den Milchviehstall von Franz Müller in Hütten besichtigt. Elisabeth Müller erläuterte den Kolleginnen vor Ort etwa den Fischgrät-Melkstand, in dem vier Kühe zur gleichen Zeit gemolken werden konnten und bei dem die Möglichkeit zur Erweiterung bestand. Kaifler sprach sich für eine bessere Technisierung bei der Hofarbeit aus. Angesprochen wurde auch, dass das Verständnis für Landwirtschaft in den Dörfern schwindet.

Platz für Neues machten Bagger in Rottenacker. Mitte September 1993 wurde mit dem Abbruch in der ehemaligen Reißerei in der Ehinger Straße begonnen. Damit sollte der letzte Teil der früheren Firma Spinnerei und Weberei Walker von der Bildfläche verschwinden. „Mit dem Abbruch der einstigen Weberei liegt gleichzeitig ein Stück frühindustrieller Geschichte Rottenackers in Schutt“, schrieb die Zeitung. Die Ziegelgebäude waren um die Jahrhundertwende entstanden und hatten einst in der Gemeinde zusammen mit der Weberei in der Bahnhofstraße ein wichtiges Arbeitsplatzpotenzial geboten, war zu lesen. Das frei gewordene Areal sollte der Firma BP-Chemicals, die das Anwesen einige Jahre zuvor gekauft hatte, zur betrieblichen Entwicklung dienen. Die ehemalige Weberei sollte dem Ort noch erhalten bleiben.

In Unterwachingen wurde die neue Orgel eingeweiht. 960 Pfeifen, sechs Register, drei Manuale – so wurde das Instrument in einem Steckbrief beschrieben. „Ein ganz normales Kircheninstrument, so scheint es. Wären da nicht die Besonderheiten, die der Orgel zum Superlativ einer echten Rarität verhelfen“, wie es hieß. Das Besondere: Die Orgel aus dem Jahr 1743 ist über zwei Emporen angeordnet. Unten werde gespielt, auf der zweiten Ebene sei die eigentliche Orgel mit den Pfeifen und ihrem historischen Prospekt der Glanzpunkt.

Vor 50 Jahren

Für 195 Abc-Schützen begann 1968 in Ehingen die Schule. Die Einteilung der Erstklässler in die rund 1300 Schüler zählende Volksschule erwies sich allerdings als außerordentlich schwierig: „Denn noch nie war die Raumnot größer als in diesem Jahr“, sagte der Rektor der Christlichen Gemeinschaftsschule, Martin Schaude. Deshalb mussten drei erste Klassen im alten Schulgebäude am Tränkberg untergebracht werden.

Kein anderes Haustier konnte vor 50 Jahren den Hühnern Konkurrenz machen. Laut Angaben des Statistischen Landesamts sei der „Siegeszug des Huhns“ an den Zahlen deutlich abzulesen. In fast allen Teilen des Bundesgebietes wuchs der Bestand. So auch im Altkreis Ehingen: Während es 1952 72 745 Tiere gegeben hatte, waren es 1967 bereits 115 199.