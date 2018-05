Wallfahrt Tausende pilgern auf den Bussen

Offingen / DIETMAR BURGMAIER

Mehr als 4000 Pilger sind nach Veranstalterangaben am gestrigen Pfingstmontag auf den Bussen gekommen, um mit Weihbischof Matthäus Karrer aus Rottenburg einen Wallfahrtsgottesdienst zu feiern. Nach dem Gottesdienst am Morgen im Rahmen der 73. Wallfahrt der Männer mit ihren Familien gab es nachmittags eine Glaubenskundgebung mit Diakon Professor Walter Urban und anschließend eine Marienfeier mit dem Bussenpfarrer Albert Menrad. Menrad hatte den Gottesdienst auf der voll besetzten Bussenwiese am Morgen eröffnet. Er freute sich über die vielen Gäste mit viel Prominenz aus Politik und Gesellschaft, die „den Glauben feiern“ und „einen Tag dem Herrgott schenken“.

Das Geschenk der Taufe

In der Eucharistiefeier wurde ein Abschnitt aus der Apostelgeschichte vorgetragen: Es ging um die Verfolgung der frühen Kirche. Im Brief an die Epheser schrieb Paulus über das Evangelium als „Wort der Wahrheit“, über Glaube und Liebe und über den Geist der Weisheit und Offenbarung. Das Lukasevangelium beschäftigte sich mit den freudigen Worten des Auferstandenen: „Ich preise Dich Vater, Herr des Himmels und der Erde.“

In seiner frei gehaltenen Predigt erläuterte Weihbischof Karrer das Wallfahrtsmotto „Du bist eine Mission“. Als erstes verbinde der Gläubige mit dem Motto eine Entwicklungshilfe in fremden Ländern. Doch weit gefehlt, sagte Karrer: Er leitete das Wort „Mission“ vom Lateinischen ab und kam so auf die deutsche Übersetzung „schicken, gesandt sein“. „Gesandte sind wir alle“, führte Karrer aus: „Die Taufe ist das größte Geschenk.“ Durch sie werde die Hoffnung getragen, und die Gläubigen seien so in die Welt gesandt und geschickt.

Der Glaube sei keine Privatsache, sondern fordere zum Gespräch in Familien, Vereinen, Politik und Kirche über Gott heraus. Wegen der weltpolitischen Unsicherheiten fragten sich viele Gläubige, wie es weitergeht. „Selbstverständlichkeiten gelten nicht mehr“, predigte der Hirte aus Rottenburg. In dieser Situation sei es wichtig, den Glauben zu bewahren. Karrer zitierte ein Paulus-Wort: „Ihr seid Gesandte der Hoffnung.“ Die Gläubigen sollen nicht den „guten alten Zeiten nachtrauern“ und dazu stehen, auf den Bussen zu pilgern. Wichtig sei, den Glauben „ins Gespräch“ zu bringen und zu versuchen, sich in „Gottes Geist“ eine gute Zukunft zu erschließen. Auch heute noch gehe vom Bussen eine Botschaft des Friedens für Jung und Alt aus.

In den Fürbitten gedachten die Gläubigen auch der von Schicksalsschlägen gebeutelten Menschen und der verstorbenen Wallfahrer. Die Feier wurde von Marienliedern begleitet, darunter auch das Bussenlied. Vor dem Schlusssegen sagte Bussenpfarrer Albert Menrad, dass er die Bussenwiese noch nie so voll gesehen habe wie gestern.