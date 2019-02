Fasnet Tausende Narren ziehen durch Oberdischingen

Oberdischingen / Renate Emmenlauer

Der Fasnetsreigen in Malefizhausen hätte am Sonntagnachmittag nicht schöner sein können. Die Sonne schien auf Zuschauer und Akteure, die die zweistelligen Temperaturen genossen. Rund 250 Helfer der Narrengesellschaft „Malefiz“ aus Oberdischingen waren im Dauereinsatz, um den Fasnetsfreunden, ob inmitten der Gaudi oder als Zaungäste, ein närrisches Fest zu bescheren.

88 Gruppen mit 3000 Teilnehmern aus Hästrägern, Musikanten und Kostümierten zogen durch den Ort, der wegen seiner historischen Häuserkulisse im französischen Stil längst den Kultnamen „Klein Paris“ bekommen hat. An zwei Ansagestellen wurden die Gruppen mit dem jeweiligen Narrenruf begrüßt. Die Ansager animierten zu Laola-Wellen und Klatschorgien.

Die Mutter-Kind-Gruppe und die Musikkapelle aus Oberdischingen waren als Eisbären mit von der Partie. Der Nachwuchs der Narrengesellschaft begeisterte mit einer Pyramide. Begleitet wurde der Narrensamen von einer Abordnung Malefizweiber, Gauner, Henkertrommler, Schlossgeister und dem Malefizschenk. Der einstige Reichsgraf Franz Ludwig Schenk von Castell hat Oberdischingen und dessen Historie geprägt. Auf ihrem Mottowagen heizte die heimische „Beat Karra Band“ mit gehörigem Sound ein. Auch die örtliche Musikkapelle gab sich die Ehre.

Rudelweise stoben Hexen durch die Straßen und bekamen für akrobatische Einlagen Applaus. Angeführt wurde das fröhliche Spektakel vom „Club der Ungeküssten“, den Treichlern und Geiselschlöpfern aus der Schweiz mit ihren Kuhglocken, von denen jede 15 Kilogramm wiegt. Als bei dem grünen Rauch der Nebelhexen von Seiten des Publikums der Spruch „Achtung Feinstaub“ kam, hielt Ansager Rainer Weishaupt dagegen: „Erstens haben wir hier keine Messstation. Außerdem halten wir das heute gut aus.“

Am Straßenrand saß auch heuer ein Grüppchen Bewohner aus dem benachbarten Altenheim, in Begleitung ihrer Betreuer, und genoss den Umtrieb mit freudigen Mienen. Wohl auch deshalb, weil der eine oder andere Narr mit einer Sondervorstellung für die Kurzweil der Senioren sorgte.

Reihum gelobt wurde wieder das kulinarische Angebot der Narrenmeile beim Rathaus und auf dem Kirchplatz. Viel närrisches Volk war schon ab der Mittagszeit in Malefizhausen eingefallen, um sich bei Ochs am Spieß, Gyros und Kässpätzle und anderen Genüssen für den Umzug zu rüsten.

Lob für Feuerwehr und Helfer

Rappelvoll war der Brauchtumsabend am Samstag im großen Discozelt, ebenso gut besucht davor die Messe für Narren und andere Bürger mit Pfarrer Harald Talgner in der Kirche. Gute Stimmung herrschte beim Zunftmeisterempfang am Sonntagvormittag in der Festhalle. Die Moderatorinnen Patricia und Julia schafften ihr Pensum in Reimform und starteten ihre Ansage mit vielen Dankesworten an Bauhof, DRK, THW und nicht zuletzt an die Mitglieder, die das Fasnetswochenende professionell organisierten.

Eigens erwähnt und hervorgehoben wurde der Einsatz der Feuerwehr. Die war zur Oberdischinger Fasnet wieder voll im Einsatz, obwohl vor wenigen Tagen erst ein Kamerad aus den eigenen Reihen überraschend gestorben war. Wegen des Trauerfalls hatte Bürgermeister Fritz Nägele auch sein Grußwort abgesagt.